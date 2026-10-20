Perigo potencial: 21 cidades do ES seguem sob alerta de chuva intensa

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém, nesta terça-feira (20), um alerta de chuvas intensas para 21 municípios das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. O aviso, classificado como perigo potencial, prevê chuva de até 50 milímetros por dia e ventos que podem atingir 60 km/h. O comunicado segue válido até as 23h59.

O instituto emitiu o alerta às 8h51 de segunda-feira (19). A previsão aponta volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, com possibilidade de acumular até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem alcançar velocidades entre 40 e 60 km/h.

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O Inmet também destaca o baixo risco de interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Entre os municípios que estão sob alerta estão Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha.

Veja as 21 cidades do ES sob alerta de chuva intensa

O aviso meteorológico abrange os seguintes municípios:

Água Doce do Norte Barra de São Francisco Boa Esperança Conceição da Barra Ecoporanga Governador Lindenberg Jaguaré Linhares Montanha Mucurici Nova Venécia Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus Sooretama Vila Pavão Vila Valério

Quais são os riscos previstos pelo Inmet?

O alerta amarelo, que representa perigo potencial, indica a possibilidade de fenômenos meteorológicos que exigem atenção da população.

Segundo o instituto, as chuvas podem provocar alagamentos pontuais, enquanto as rajadas de vento podem causar queda de galhos de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

As condições meteorológicas também favorecem a ocorrência de descargas elétricas durante períodos de instabilidade.

Apesar de classificar esses riscos como baixos, o Inmet orienta os moradores a adotarem medidas preventivas, principalmente durante episódios de chuva e vento forte.

Inmet orienta população a redobrar os cuidados

Durante rajadas de vento, a população deve evitar buscar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.

O instituto também recomenda que motoristas não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Até quando vale o alerta de chuva no Espírito Santo?

O aviso do Inmet começou às 8h51 de segunda-feira (19) e permanece válido até as 23h59 desta terça-feira, 20 de outubro de 2026.

A população deve acompanhar as atualizações dos órgãos meteorológicos e da Defesa Civil, já que as condições do tempo podem mudar e novos comunicados podem ampliar ou alterar os períodos de atenção.