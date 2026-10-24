Pesquisa Datafolha: Flávio tem 51% e Lula 49% dos votos válidos na véspera do 2º turno

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (24), mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 51% dos votos válidos e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 49% na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial. Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro.

Os votos válidos excluem os brancos e nulos e são utilizados pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da eleição. Para vencer no segundo turno, um candidato precisa obter mais de 50% dos votos válidos.

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No levantamento anterior, divulgado na quinta-feira, 22, os dois candidatos apareciam empatados, com 50% dos votos válidos cada um.

Considerando os votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, Flávio tem 48% das intenções de voto, enquanto Lula registra 47%. Brancos e nulos somam 3%, e os eleitores indecisos representam 2%

Na pesquisa de quinta-feira, Flávio tinha 47% dos votos totais, contra 46% de Lula. Brancos e nulos representavam 5%, e os indecisos, 2%.

Entre os eleitores com maior propensão a votar, Flávio tem 52% das intenções de voto, contra 48% de Lula. Esse grupo representa 76% dos entrevistados e reúne aqueles que compareceram ao primeiro turno e moram perto do local de votação.

A nova pesquisa também indica que 45% dos eleitores rejeitam Flávio Bolsonaro, enquanto 46% afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum.

A pesquisa Datafolha ouviu 4050 eleitores entre os dias 23 e 24 de outubro, de forma presencial. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09540/2026.

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