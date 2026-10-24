Pesquisa Quaest aponta empate técnico entre Pazolini com 45% e Ricardo com 41% dos votos

A nova pesquisa Quaest sobre a disputa pelo Governo do Espírito Santo, divulgada pela TV Gazeta neste sábado (24), mostra uma redução da vantagem de Lorenzo Pazolini (Republicanos) sobre Ricardo Ferraço (MDB) na reta final do segundo turno das eleições de 2026. O levantamento aponta 45% das intenções de voto para Pazolini e 41% para Ferraço, indicando empate técnico dentro dos limites da margem de erro.

O levantamento foi feito na modalidade estimulada, quando os entrevistados recebem os nomes dos candidatos para indicar sua preferência eleitoral.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Na pesquisa anterior, divulgada no dia 14 de outubro, Pazolini tinha 47% das intenções de voto, enquanto Ferraço aparecia com 38%. No novo levantamento, o candidato do Republicanos oscilou dois pontos percentuais para baixo, enquanto o candidato do MDB avançou três pontos percentuais.

Considerando a margem de erro, Pazolini apresenta um intervalo de 43% a 47%, enquanto Ferraço varia entre 39% e 43%. Dessa forma, os dois candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro, segundo os números divulgados.

O percentual de eleitores indecisos passou de 10% na primeira pesquisa para 9% na atual. Já os entrevistados que declararam intenção de votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas permaneceram em 5%.

A divulgação ocorre neste sábado, véspera da votação do segundo turno, marcada para domingo (25). Os eleitores capixabas irão às urnas para escolher quem governará o Espírito Santo pelos próximos quatro anos.

Os resultados apresentados pela Quaest mostram a seguinte evolução entre os dois levantamentos:

Lorenzo Pazolini (Republicanos): caiu de 47% para 45%.

caiu de 47% para 45%. Ricardo Ferraço (MDB): subiu de 38% para 41%.

subiu de 38% para 41%. Indecisos: recuaram de 10% para 9%.

recuaram de 10% para 9%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar: permaneceram em 5%.

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada nos dias 23 e 24 de outubro, com 2.154 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04365/2026.