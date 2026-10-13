PF apreende anabolizantes e mira comércio ilegal em Marataízes
Investigação sobre o envio de anabolizantes do Rio de Janeiro para Marataízes resultou na apreensão de 19 frascos e um celular.
Uma investigação sobre o envio de anabolizantes do Rio de Janeiro para o Sul do Espírito Santo levou a Polícia Federal (PF) a realizar uma nova operação nesta terça-feira (13). A ação teve como alvo o comércio ilegal dessas substâncias em Marataízes.
Durante a operação, os agentes apreenderam 19 frascos de anabolizantes e um aparelho celular. A PF encaminhará os materiais para perícia técnica federal, com o objetivo de aprofundar as investigações.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo a Polícia Federal, a ação é um desdobramento de uma operação realizada em janeiro deste ano. Na ocasião, os investigadores identificaram o envio de substâncias anabolizantes de Niterói, no Rio de Janeiro, para Marataízes.
Nesta nova etapa, os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Marataízes e Niterói.
A análise dos materiais apreendidos também poderá ajudar a identificar outras pessoas com possível participação no esquema investigado.
O investigado poderá responder pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. A Polícia Federal também poderá apurar outros delitos ao longo das investigações.
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