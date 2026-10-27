PF encontra arquivos de abuso sexual infantil e prende homem em Vila Velha

Uma investigação sobre crimes envolvendo crianças e adolescentes terminou com um homem preso em flagrante em Vila Velha, no Espírito Santo, nesta terça-feira (27). Durante a Operação Açor, a Polícia Federal encontrou material de abuso sexual infantojuvenil armazenado em um dispositivo eletrônico.

A ação teve como objetivo combater o armazenamento e o compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes.

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Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais federais apreenderam três aparelhos celulares e um notebook. Em um dos equipamentos, foi identificado material ilegal, o que motivou a prisão em flagrante do suspeito.

Segundo a Polícia Federal, o homem poderá responder pelo crime de posse de material de abuso sexual infantojuvenil.

Investigação da Polícia Federal em Vila Velha começou após denúncias

As investigações que resultaram na Operação Açor tiveram início após o recebimento de informações encaminhadas por integrantes do público e por uma empresa de tecnologia da informação.

Com base nos dados recebidos, os agentes federais deram andamento às apurações, que culminaram no cumprimento das ordens judiciais em Vila Velha.

Os equipamentos eletrônicos apreendidos poderão auxiliar no aprofundamento das investigações.

PF alerta pais sobre riscos na internet

Após a operação, a Polícia Federal reforçou a importância da prevenção de crimes sexuais contra crianças e adolescentes no ambiente digital.

A corporação orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet pelos menores, observando conteúdos acessados e possíveis interações suspeitas.

Além disso, a PF destaca que o diálogo aberto sobre segurança digital é fundamental para reduzir riscos. Crianças e adolescentes devem ser orientados a comunicar situações que provoquem desconforto, medo ou envolvam abordagens suspeitas.

O acompanhamento familiar e a denúncia de possíveis crimes são medidas importantes para proteger vítimas e contribuir com as investigações policiais.