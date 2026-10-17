Piúma: acidente entre carro e moto deixa uma pessoa ferida
A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na Avenida Isaías Scherrer, no Centro de Piúma, neste sábado (17).
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local, onde ptrestaram atendimento à vítima.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na imagem é possível observar um homem sendo imobilizado pelos socorristas.
Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente nem sobre o estado de saúde da pessoa ferida.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726