Piúma: acidente entre carro e moto deixa uma pessoa ferida

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na Avenida Isaías Scherrer, no Centro de Piúma, neste sábado (17).

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local, onde ptrestaram atendimento à vítima.

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Na imagem é possível observar um homem sendo imobilizado pelos socorristas.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente nem sobre o estado de saúde da pessoa ferida.