PL articula Michelle Bolsonaro e Tarcísio para reorganizar direita
O plano prevê trabalhar Michelle como possível candidata ao Palácio do Planalto e, em uma eventual composição, articulá-la como vice de Tarcísio.
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, comunicou ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro, na quinta-feira (29), a estratégia de fortalecer os nomes da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para a reorganização da direita visando às eleições presidenciais de 2030.
De acordo com informações do Correio da Manhã, o plano prevê trabalhar Michelle como possível candidata ao Palácio do Planalto e, em uma eventual composição, articulá-la como vice de Tarcísio.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Valdemar não considera que Carlos Bolsonaro ou os demais filhos do ex-presidente tenham condições de assumir a liderança nacional da direita.
Michelle seria sua principal aposta, embora o dirigente veja no governador Tarcísio, um nome com maior potencial eleitoral para a disputa presidencial de 2030.
A movimentação também representa a retomada do controle político do PL por Valdemar. Desde a filiação de Bolsonaro à sigla, o dirigente ficou responsável pela estrutura financeira, enquanto o ex-presidente ganhou autonomia sobre decisões eleitorais, alianças e filiações.
Entretanto, esse equilíbrio mudou após a condenação de Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando Valdemar ampliou sua participação nas articulações estaduais. Porém, a escolha de Flávio Bolsonaro como candidato ao Planalto devolveu ao clã Bolsonaro o protagonismo nas decisões políticas do partido.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726