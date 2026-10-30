PL articula Michelle Bolsonaro e Tarcísio para reorganizar direita

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, comunicou ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro, na quinta-feira (29), a estratégia de fortalecer os nomes da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para a reorganização da direita visando às eleições presidenciais de 2030.

De acordo com informações do Correio da Manhã, o plano prevê trabalhar Michelle como possível candidata ao Palácio do Planalto e, em uma eventual composição, articulá-la como vice de Tarcísio.

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Valdemar não considera que Carlos Bolsonaro ou os demais filhos do ex-presidente tenham condições de assumir a liderança nacional da direita.

Michelle seria sua principal aposta, embora o dirigente veja no governador Tarcísio, um nome com maior potencial eleitoral para a disputa presidencial de 2030.

A movimentação também representa a retomada do controle político do PL por Valdemar. Desde a filiação de Bolsonaro à sigla, o dirigente ficou responsável pela estrutura financeira, enquanto o ex-presidente ganhou autonomia sobre decisões eleitorais, alianças e filiações.

Entretanto, esse equilíbrio mudou após a condenação de Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando Valdemar ampliou sua participação nas articulações estaduais. Porém, a escolha de Flávio Bolsonaro como candidato ao Planalto devolveu ao clã Bolsonaro o protagonismo nas decisões políticas do partido.