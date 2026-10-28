PM apreende mais de 1,2 kg de crack e equipamentos usados no tráfico em Cachoeiro

Um homem foi detido durante uma ação da Polícia Militar que resultou na apreensão de 1,240 kg de crack, na noite desta terça-feira (27), no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática do 9º Batalhão realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre o tráfico de drogas na região.

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Durante as diligências, os policiais abordaram o suspeito e encontraram, além do crack, uma prensa, uma balança de precisão, um liquidificador e materiais utilizados no preparo e na embalagem de entorpecentes.

O homem foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, juntamente com os materiais apreendidos. Não foi informado se ele permaneceu preso após os procedimentos policiais.

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