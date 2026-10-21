PM encontra 22 pedras de crack durante abordagem em Guaçuí
Militares da Força Tática do 3º Batalhão apreenderam entorpecentes e dinheiro durante patrulhamento no bairro Roberto Mendes.
Uma abordagem realizada pela Polícia Militar terminou com a apreensão de 22 pedras de crack e R$ 15 em dinheiro no bairro Roberto Mendes, em Guaçuí, na região do Caparaó capixaba.
A ocorrência foi registrada durante uma ação de patrulhamento tático motorizado realizada por militares da Força Tática do 3º Batalhão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam o patrulhamento na região quando abordaram um indivíduo. Durante a ação, os policiais encontraram as porções da droga e o dinheiro.
Diante da situação, o abordado foi encaminhado à autoridade de Polícia Judiciária, juntamente com todo o material apreendido.
Material apreendido foi encaminhado à polícia
Ao todo, os militares recolheram 22 pedras de crack e R$ 15 em espécie. O material foi apresentado à autoridade policial para a adoção das medidas legais cabíveis.
A Polícia Militar não informou a idade do indivíduo abordado nem detalhou as circunstâncias que motivaram a abordagem.
Também não foram divulgadas informações sobre eventual autuação em flagrante ou outros desdobramentos da ocorrência.
Patrulhamento foi realizado pela Força Tática
A apreensão ocorreu durante uma ação de patrulhamento tático motorizado da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar.
A atuação faz parte das atividades de policiamento ostensivo realizadas pela corporação no município de Guaçuí. O caso foi encaminhado à Polícia Judiciária para os procedimentos previstos em lei.
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