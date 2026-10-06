PM encontra adolescente de 17 anos em porta-malas após denúncia de sequestro no ES

Uma denúncia de possível sequestro mobilizou a Polícia Militar e terminou com uma adolescente de 17 anos encontrada dentro do porta-malas de um carro, na noite de domingo (4), em Vitória.

A abordagem aconteceu na Praça do Pedágio, depois que os militares receberam a informação de que uma pessoa estaria sendo transportada no compartimento de bagagem de um veículo que passava pela Terceira Ponte.

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As características do carro foram repassadas às equipes policiais, que conseguiram localizar o automóvel quando ele chegava a Vitória.

Durante a abordagem, os militares abriram o porta-malas e encontraram a adolescente no local.

Apesar da suspeita inicial de sequestro, a jovem afirmou aos policiais que não estava em perigo.

Segundo ela, o carro era usado durante uma viagem em família. A adolescente informou que estava acompanhada dos pais e que eles retornavam de Ubu, em Anchieta, com destino à Serra.

Ainda conforme o relato, ela decidiu seguir parte do trajeto dentro do porta-malas porque estava cansada e considerava o compartimento mais confortável.

Os pais confirmaram a versão e informaram que autorizaram a filha a viajar no porta-malas.

De acordo com a Polícia Militar, a adolescente não apresentava sinais de violência. A família também aparentava estar bem no momento da abordagem.

A documentação do veículo e do pai da adolescente, que dirigia o carro, estava regular. O motorista também foi submetido ao teste do bafômetro. O resultado foi negativo.

Ninguém foi preso. Após a abordagem e as verificações realizadas pelos policiais, a família foi liberada. A reportagem não conseguiu contato com os envolvidos.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê penalidades para situações envolvendo o transporte irregular de passageiros.

De acordo com o artigo 230, inciso II, transportar passageiros em compartimento de carga pode gerar multa gravíssima de R$ 293,47.

Já o artigo 235 estabelece multa grave de R$ 195,23 para quem conduz pessoas nas partes externas do veículo.

O artigo 169 também prevê multa leve de R$ 88,38 para quem dirige sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança.