PM encontra bicicleta elétrica escondida sob sacolas de lixo no ES

Uma bicicleta elétrica escondida em uma ribanceira e coberta por sacolas de lixo foi recuperada pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (6), no bairro Ilha das Caieiras, em Vitória. O veículo estava em um terreno baldio na região do Morro da Ilha.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º Batalhão faziam patrulhamento pelo bairro quando receberam uma informação de um transeunte. Ele relatou que indivíduos teriam escondido uma bicicleta elétrica no terreno.

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Os militares seguiram até o local indicado e iniciaram as buscas.

Durante a ação, a equipe encontrou a bicicleta em uma ribanceira de difícil acesso. O veículo estava coberto por sacolas de lixo, o que dificultava sua visualização.

Moradores contaram aos policiais que, no dia anterior, um homem esteve na região procurando pela bicicleta. Ele seria possivelmente o proprietário do veículo e teria informado que a bicicleta possuía rastreador.

Ainda conforme os relatos repassados à PM, o homem não conseguiu localizar o veículo por causa das dificuldades de acesso ao terreno.

Após a recuperação, os policiais apreenderam a bicicleta e a encaminharam para a 1ª Delegacia Regional.