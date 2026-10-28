PM encontra submetralhadora escondida dentro de máquina de lavar no ES

Uma máquina de lavar roupas foi usada como esconderijo para uma submetralhadora calibre .380 em uma residência de Vila Velha, na Grande Vitória. A arma foi descoberta pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (28), após uma denúncia anônima. Um jovem de 18 anos foi conduzido à delegacia.

A apreensão aconteceu no bairro Pontal das Garças, durante uma ação de policiais da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

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Segundo a corporação, as equipes realizavam patrulhamento quando receberam informações de que um morador estaria guardando uma arma de fogo dentro de casa.

Os militares seguiram até o endereço indicado e, com autorização da moradora, realizaram buscas no imóvel.

Submetralhadora estava escondida em máquina de lavar

Durante a abordagem, um homem de 18 anos relatou aos policiais que havia comprado a arma para proteger a si mesmo e seus familiares.

Ele afirmou que vinha recebendo ameaças de pessoas ligadas ao tráfico de drogas no bairro Ibes, em uma região conhecida como Favelinha.

Ainda conforme a PM, o próprio jovem indicou onde havia escondido o armamento.

Dentro da máquina de lavar, os policiais encontraram uma submetralhadora de fabricação semi-industrial calibre .380, dois carregadores alongados e 15 munições do mesmo calibre.

Jovem foi levado à delegacia

Após a apreensão, o homem de 18 anos foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, juntamente com a arma e as munições.

O material foi entregue à Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis. Não foram divulgadas informações sobre eventual prisão em flagrante ou outras medidas adotadas após a apresentação da ocorrência.