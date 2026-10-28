PM encontra tonéis enterrados com mais de 13 kg de drogas no ES

Uma movimentação suspeita em uma área de mata terminou com a descoberta de um esconderijo de drogas em Cariacica, na Grande Vitória. Policiais militares encontraram dois tonéis enterrados com mais de 13 quilos de entorpecentes, entre cocaína e crack, na manhã de terça-feira (27). A apreensão aconteceu após três indivíduos fugirem ao perceber a aproximação das equipes.

A ocorrência foi registrada no bairro Alice Coutinho, durante patrulhamento realizado por militares da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

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Segundo a corporação, os policiais avistaram três pessoas deixando uma região de mata. Ao notarem a presença das viaturas, os indivíduos correram e conseguiram escapar.

Diante da situação, os militares decidiram entrar na área para verificar a possível existência de materiais ilícitos.

Drogas enterradas em Cariacica estavam escondidas em tonéis

Durante as buscas, as equipes percorreram trechos de difícil acesso até encontrarem dois tonéis enterrados no meio da vegetação.

Dentro dos recipientes, os policiais localizaram uma grande quantidade de drogas já divididas em porções.

Ao todo, foram apreendidos:

2.196 pinos de cocaína, totalizando 12,3 quilos;

2.550 pedras de crack, com peso aproximado de 963 gramas.

Somadas, as apreensões representam cerca de 13,3 quilos de entorpecentes e 4.746 porções de drogas.

Suspeitos fugiram antes da apreensão

Apesar das buscas realizadas na região, os três indivíduos que haviam sido vistos saindo da mata não foram alcançados pelos policiais.

Todo o material encontrado foi recolhido e encaminhado ao 14º Distrito Policial, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Até o momento, não há informações sobre a identificação dos envolvidos ou prisões relacionadas à ocorrência.