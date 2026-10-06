PM usa barco para buscar sacola jogada por suspeito em valão no ES
Suspeito fugiu da PM e jogou uma sacola em um valão no bairro Santo André, em Vitória. Policiais usaram um barco para recuperar drogas e dinheiro.
Uma fuga durante patrulhamento terminou com a apreensão de drogas e dinheiro na manhã desta terça-feira (6), no bairro Santo André, em Vitória. O suspeito conseguiu escapar, mas deixou para trás uma sacola com entorpecentes ao arremessá-la em um valão de esgoto a céu aberto.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento pela região quando avistou um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Os militares iniciaram um acompanhamento a pé, mas não conseguiram alcançar o suspeito.
Durante a fuga, o homem jogou uma sacola dentro de um valão. O objeto caiu na margem oposta do curso d’água.
Para chegar ao material, os policiais precisaram utilizar um barco e atravessar o valão.
Dentro da sacola, a equipe encontrou 28 porções de skunk, 11 unidades de pac, 28 unidades de maconha, um pino de cocaína e R$ 30 em dinheiro.
Segundo a Polícia Militar, ninguém foi detido durante a ocorrência. As drogas e o dinheiro foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional.
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