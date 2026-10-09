Polícia Civil faz operação contra controle criminoso da internet no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (9), a operação Provedor.Net 2.0, em Vila Velha. A ação busca combater grupos criminosos suspeitos de tentar controlar a distribuição de serviços de internet em comunidades do município.

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) coordena a operação, que ocorre em cinco bairros: Vasco da Gama, Cobi de Cima, Cobi de Baixo, Boa Vista, na região conhecida como Morro da Bomba, e São Torquato.

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Segundo a Polícia Civil, as investigações apuram a atuação de organizações criminosas que estariam interferindo no funcionamento de empresas e prejudicando a prestação de serviços à população.

Operação dá continuidade a investigações anteriores

A operação Provedor.Net 2.0 representa uma nova etapa das ações policiais iniciadas em setembro. No dia 16 daquele mês, a Polícia Civil realizou diligências no bairro Vila Garrido, também em Vila Velha.

Na ocasião, equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de outras unidades especializadas participaram da operação, com apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

Os trabalhos de inteligência e investigação começaram após denúncias de moradores. Os relatos apontavam possíveis interferências de grupos criminosos na rotina da comunidade e nas atividades de empresas locais.

Com a nova fase, a Polícia Civil pretende ampliar o enfrentamento às organizações criminosas e combater práticas que comprometem a livre prestação de serviços e a segurança dos moradores.

As diligências continuam em andamento. Até o momento, as informações divulgadas não detalham prisões ou apreensões relacionadas à nova fase da operação.