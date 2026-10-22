Polícia descobre furto de energia em barbearia e criadouro de galos no Sul do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) identificou dois casos de furto de energia elétrica em imóveis localizados em Cachoeiro de Itapemirim e Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado. As fiscalizações ocorreram nos dias 15 e 16 de outubro e resultaram na prisão em flagrante de um homem de 58 anos. Uma mulher de 62 anos também foi conduzida à delegacia, mas acabou liberada após prestar esclarecimentos.

As ações foram realizadas pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com técnicos da EDP e peritos da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES).

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Em Cachoeiro de Itapemirim, os agentes identificaram uma fraude no sistema de medição de energia de um imóvel localizado no bairro Aquidaban. No local, funcionam uma barbearia, um ateliê de costura e uma residência no andar superior.

Durante a fiscalização, realizada na sexta-feira (16), os peritos encontraram alterações na instalação elétrica que permitiam o consumo de energia sem o registro correto pelo medidor.

Segundo a investigação, um conjunto de cabos e um disjuntor possibilitava controlar o registro do consumo de eletricidade. O imóvel já havia recebido autuações administrativas anteriores da concessionária.

Após a constatação da irregularidade, os técnicos da EDP retiraram a ligação clandestina e restabeleceram a medição regular do consumo.

O responsável pelo imóvel, de 58 anos, foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por estelionato. Posteriormente, ele foi levado ao sistema prisional.

Furto de energia também foi identificado em criadouro de galos

Outra fiscalização ocorreu na quinta-feira (15), em uma propriedade rural de Jerônimo Monteiro, onde funciona um criadouro de galos.

Durante a inspeção, policiais e técnicos encontraram cabos instalados para desviar energia elétrica por fora do sistema de medição, impedindo o registro regular do consumo.

Um dos cabos apresentava corrente elétrica no momento da vistoria, indicando que a ligação irregular estava em funcionamento.

A perícia também identificou uma estrutura de cimento no poste padrão que escondia os cabos e dificultava a identificação da fraude.

Conforme os levantamentos, a energia desviada era utilizada para abastecer o criadouro de galos existente na propriedade. A equipe da EDP removeu a instalação clandestina.

Mulher foi conduzida à delegacia

A responsável pelo imóvel em Jerônimo Monteiro, uma mulher de 62 anos, foi conduzida à Delegacia Regional de Alegre para prestar esclarecimentos.

Durante o depoimento, ela afirmou que o filho seria o responsável pela instalação elétrica irregular.

Após ser ouvida, a mulher foi liberada. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso, identificar os envolvidos e esclarecer as responsabilidades pelo desvio de energia.

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