Caminhonete clonada é interceptada pela Guarda Municipal em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) interceptou uma caminhonete com placa clonada em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quinta-feira (22).

De acordo com a GCM, o sistema de videomonitoramento identificou dois veículos com a mesma placa circulando em São Paulo e no Espírito Santo, em um intervalo de tempo incompatível com a distância entre os locais.

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Segundo o boletim de ocorrência, a suspeita teve origem em registros realizados no dia 23 de setembro de 2026. Na ocasião, uma caminhonete Mitsubishi Triton Sport GLS, de cor branca, foi identificada às 10h28 na BR-482, em Cachoeiro de Itapemirim.

Cerca de duas horas depois, às 12h30, a mesma placa foi registrada na Avenida Elias Alves da Costa, em Vargem Grande Paulista, no estado de São Paulo.

A incompatibilidade entre os horários e a distância entre as duas localidades levantou suspeitas de clonagem.

Após o alerta do sistema de videomonitoramento, equipes de segurança localizaram e abordaram a caminhonete no Posto União, situado na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, no bairro União, em Cachoeiro.

Durante a abordagem, os agentes confirmaram a clonagem. A ocorrência foi encaminhada à delegacia para os procedimentos cabíveis, ficando sob responsabilidade da Polícia Militar.

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