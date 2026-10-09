Polícia encontra 41,5 kg de cocaína escondidos em motor de caminhão no ES

Um motor de caminhão servia de esconderijo para 41,5 quilos de cocaína encontrados durante uma operação policial na Serra, na Grande Vitória. A descoberta levou à prisão em flagrante de dois homens, na manhã desta sexta-feira (9), suspeitos de envolvimento com o tráfico interestadual de drogas.

A apreensão ocorreu durante uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO).

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Segundo a Polícia Federal, os agentes flagraram os suspeitos com a droga escondida no interior do motor de um caminhão. Além dos entorpecentes, as equipes apreenderam três aparelhos celulares.

Operação contou com apoio de cães farejadores

A operação também teve o apoio do Grupo de Operações com Cães da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal.

As equipes atuaram de forma integrada para combater o tráfico interestadual de drogas. A ação mobilizou forças de segurança de dois estados e terminou com a apreensão da cocaína e a prisão dos suspeitos.

Até o momento, a Polícia Federal não informou a origem da droga, o destino da carga ou a possível participação de outras pessoas no transporte do entorpecente.

Força integrada combate o crime organizado no ES

A FICCO/ES reúne diferentes instituições de segurança pública para atuar no enfrentamento ao crime organizado no Espírito Santo.

Atualmente, a força é coordenada pela Polícia Federal e conta com a participação da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e das guardas municipais de Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

A atuação conjunta busca integrar informações e operações de diferentes órgãos no combate às organizações criminosas.

Os dois homens foram presos em flagrante por suspeita de tráfico interestadual de drogas. A Polícia Federal não divulgou a identidade dos envolvidos.