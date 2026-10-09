Segurança

Polícia encontra 41,5 kg de cocaína escondidos em motor de caminhão no ES

Ação conjunta de forças de segurança do Espírito Santo e de Rondônia localizou a droga escondida no interior de um motor de caminhão, na Serra.

Foto: Divulgação/FICCO

Um motor de caminhão servia de esconderijo para 41,5 quilos de cocaína encontrados durante uma operação policial na Serra, na Grande Vitória. A descoberta levou à prisão em flagrante de dois homens, na manhã desta sexta-feira (9), suspeitos de envolvimento com o tráfico interestadual de drogas.

A apreensão ocorreu durante uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO).

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Segundo a Polícia Federal, os agentes flagraram os suspeitos com a droga escondida no interior do motor de um caminhão. Além dos entorpecentes, as equipes apreenderam três aparelhos celulares.

Operação contou com apoio de cães farejadores

A operação também teve o apoio do Grupo de Operações com Cães da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal.

As equipes atuaram de forma integrada para combater o tráfico interestadual de drogas. A ação mobilizou forças de segurança de dois estados e terminou com a apreensão da cocaína e a prisão dos suspeitos.

Até o momento, a Polícia Federal não informou a origem da droga, o destino da carga ou a possível participação de outras pessoas no transporte do entorpecente.

Força integrada combate o crime organizado no ES

A FICCO/ES reúne diferentes instituições de segurança pública para atuar no enfrentamento ao crime organizado no Espírito Santo.

Atualmente, a força é coordenada pela Polícia Federal e conta com a participação da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e das guardas municipais de Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

A atuação conjunta busca integrar informações e operações de diferentes órgãos no combate às organizações criminosas.

Os dois homens foram presos em flagrante por suspeita de tráfico interestadual de drogas. A Polícia Federal não divulgou a identidade dos envolvidos.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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