Polícia encontra drogas escondidas em grade de cerveja e prende jovem no ES

Uma grade de cerveja com garrafas vazias era utilizada para esconder drogas em uma residência no bairro Fundão, em Montanha, no Norte do Espírito Santo. O esconderijo foi descoberto durante uma operação policial realizada na tarde de sexta-feira (16), que terminou com a prisão em flagrante de um homem de 23 anos por tráfico de drogas.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Montanha, em conjunto com a Polícia Militar (PMES) e a Polícia Penal (PPES), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

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Segundo as investigações, o suspeito seria integrante de um grupo criminoso envolvido em disputas pelo controle do tráfico de drogas na região.

Drogas estavam escondidas entre garrafas vazias

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram uma porção de maconha pesando aproximadamente 13,6 gramas, além de duas buchas da mesma substância.

As equipes também localizaram três pedras de crack, com peso aproximado de 13,8 gramas, escondidas entre os cascos vazios de cerveja. Um aparelho celular foi apreendido.

De acordo com a Polícia Civil, o crack encontrado poderia render cerca de 70 pedras menores, caso fosse fracionado para comercialização.

Suspeito foi encaminhado ao sistema prisional

Após a apreensão dos entorpecentes, o homem foi levado à Delegacia de Polícia de Montanha, onde acabou autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Concluídos os procedimentos policiais, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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