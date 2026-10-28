Polícia faz escavação em quintal e encontra rifle de alto poder de fogo no ES
Rifle enterrado em Vila Velha foi encontrado pela Polícia Militar após denúncia anônima. Munições também estavam escondidas no imóvel.
Um rifle enterrado em Vila Velha foi descoberto por policiais militares após uma denúncia anônima apontar que uma residência estaria sendo utilizada para esconder armamentos. A apreensão aconteceu no bairro Barramares, onde os agentes também encontraram cinco munições intactas escondidas em um muro do imóvel.
A ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira (27), durante uma ação do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com a corporação, a denúncia indicava que criminosos estariam utilizando o endereço para armazenar armas relacionadas a disputas territoriais entre grupos criminosos.
Equipes do Gabinete de Instrução do VI Curso de Operações Táticas Motorizadas (COTAM) foram até o local para verificar as informações. Após conversarem com a moradora, os militares receberam autorização para realizar buscas na propriedade.
Rifle estava enterrado próximo ao muro
Durante a vistoria, os policiais identificaram um ponto suspeito nos fundos da residência. Após uma pequena escavação, encontraram um rifle calibre .308 Winchester, envolvido em um saco plástico e enterrado próximo ao muro.
Segundo a PM, a arma estava descarregada, mas apresentava condições de funcionamento. O rifle também possuía um bipé, acessório utilizado para aumentar a estabilidade durante disparos, especialmente em longas distâncias.
O calibre .308 Winchester é utilizado em rifles de precisão e possui capacidade de atingir alvos a grandes distâncias.
Munições também estavam escondidas no imóvel
As buscas continuaram e os militares encontraram outro esconderijo próximo ao portão de entrada da residência.
Em um buraco no muro, os policiais localizaram cinco munições intactas de calibre .38, guardadas dentro de uma sacola. O material estava em um ponto que permitia acesso pelo lado externo da propriedade.
O rifle e as munições foram apreendidos e encaminhados à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde o caso foi apresentado para os procedimentos cabíveis.
A Polícia Militar não informou sobre prisões durante a ocorrência.
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