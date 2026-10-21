Prefeitura lamenta morte de guarda civil municipal em Cachoeiro
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim lamentou a morte do servidor e destacou sua trajetória de dedicação à segurança pública e à proteção da população.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim lamentou a morte do guarda civil municipal Anderson Bessa, conhecido como GCM Bessa. A administração municipal divulgou uma nota de pesar em homenagem ao servidor, destacando sua contribuição para a segurança pública e os serviços prestados à população.
Ao longo de sua trajetória na Guarda Civil Municipal, Anderson Bessa atuou na proteção dos moradores de Cachoeiro e contribuiu para as atividades de segurança do município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Em nota, a Prefeitura manifestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda, além de reconhecer a dedicação do servidor durante sua atuação na corporação.
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