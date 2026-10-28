Prepare o guarda-chuva! Inmet alerta para temporais e chuva forte no Espírito Santo

A próxima sexta-feira (30) poderá ser marcada por chuva forte, rajadas de vento e risco de alagamentos nas áreas abrangidas por um novo aviso meteorológico. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas, classificado com grau de severidade de perigo potencial, válido durante todo o dia.

O comunicado entra em vigor à meia-noite de sexta-feira (30) e permanece válido até as 23h59 do mesmo dia.

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Segundo o Inmet, a previsão indica volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

Apesar da classificação de perigo potencial, o instituto destaca que existem riscos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Alerta de chuvas intensas exige atenção da população

O aviso amarelo representa o nível de perigo potencial na classificação meteorológica do Inmet. Embora os riscos previstos sejam considerados baixos, a orientação é que a população acompanhe as atualizações do tempo e adote medidas preventivas.

As rajadas de vento podem provocar a queda de galhos, enquanto a concentração de chuva em períodos curtos pode favorecer alagamentos em locais vulneráveis.

O risco de descargas elétricas também exige cuidados, principalmente de pessoas que estiverem em áreas abertas durante as tempestades.

Veja os cuidados recomendados pelo Inmet

Diante da previsão de chuva intensa e ventos fortes, o instituto orienta a população a seguir algumas recomendações de segurança:

Não procurar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evitar utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades.

Acompanhar os comunicados dos órgãos de meteorologia e da Defesa Civil.

Em situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

O alerta permanece válido até o fim de sexta-feira (30), podendo ser atualizado conforme as condições meteorológicas.