Presidente do Hifa é homenageado por trajetória de dedicação à saúde no ES

O presidente do Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), Winston Roberto Soares Vieira Machado, recebeu a Comenda Senador Dirceu Cardoso durante uma sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Muqui, no Sul do Espírito Santo. A homenagem aconteceu na quinta-feira (22), durante as comemorações dos 114 anos de emancipação política do município, e reconheceu sua trajetória de dedicação à saúde e suas contribuições à sociedade capixaba.

Natural de Muqui, Winston Roberto nasceu em 20 de julho de 1943 e mantém uma forte ligação com a cidade onde nasceu. Filho de Plinio Vieira Machado e Maria Soares Vieira Machado, ele faz parte de uma família que participou da formação histórica do município.

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Seu bisavô, João Pedro Vieira Machado, e seu avô, Pedro João Vieira Machado, tiveram papel importante na fundação da cidade, fortalecendo os vínculos familiares do homenageado com a história local.

A cerimônia reuniu familiares, amigos e convidados, em um momento de reconhecimento às personalidades que contribuíram para o desenvolvimento e a valorização de Muqui.

Winston Roberto dedica duas décadas ao Hifa

Uma das principais marcas da trajetória de Winston Roberto é sua atuação voluntária na presidência do Hospital Infantil Francisco de Assis.

Há 20 anos à frente da instituição, ele contribui para a continuidade dos serviços hospitalares prestados a pacientes de diferentes municípios do Espírito Santo.

O trabalho desenvolvido pelo Hifa tem importância para a assistência à saúde da população capixaba, especialmente no atendimento infantil.

Além da atuação na área da saúde, Winston Roberto também construiu uma trajetória empresarial no setor de transportes.

Ele é proprietário da empresa Transporte Winston, sediada em Cachoeiro de Itapemirim, onde trabalha ao lado dos filhos Ricardo, Patrícia e Lauro.

Casado há 56 anos com Sylvia Regina Teixeira Machado, o presidente do Hifa reúne em sua história a atuação empresarial, a dedicação à família e o trabalho voluntário na área da saúde.

Comenda reconhece personalidades ligadas à história de Muqui

A Comenda Senador Dirceu Cardoso foi criada pela Lei Municipal nº 977/2025, de 18 de junho de 2025, com o objetivo de homenagear personalidades que contribuem para elevar e valorizar o nome de Muqui.

A honraria reconhece trajetórias marcadas por realizações na vida pública, profissional e social, especialmente de pessoas que mantêm vínculos com o município.

A comenda traz uma frase do escritor Miguel de Cervantes Saavedra: “O cheiro da terra natal é como um perfume que nunca esqueço”.

A mensagem representa a importância das origens e da ligação afetiva com a cidade natal, mesmo para aqueles que desenvolveram suas atividades profissionais em outras localidades.

Ao conceder a homenagem a Winston Roberto, a Câmara Municipal de Muqui reconheceu sua história familiar, sua ligação com o município e sua atuação voluntária à frente de uma instituição de saúde que atende a população do Espírito Santo.

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