Previsão do tempo hoje: sol volta a aparecer no Espírito Santo após dias de chuva

A previsão do tempo para este sábado (24), de acordo com o Incaper, é de chuva rápida no litoral do Espírito Santo entre a madrugada e a manhã. Ao longo do dia, as nuvens devem se abrir gradualmente.

Nas demais áreas do Estado, o sol aparece entre muitas nuvens, mas ainda há possibilidade de chuva. A abertura das nuvens deve contribuir para uma pequena elevação das temperaturas.

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Grande Vitória

Na Grande Vitória, a previsão é de muitas nuvens e chuva rápida entre a madrugada e a manhã.

As temperaturas ficam entre 20 °C e 27 °C. Em Vitória, os termômetros também devem variar de 20 °C a 27 °C.

Região Sul

No Sul do Espírito Santo, o litoral terá muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida entre a madrugada e a manhã.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 19 °C, com máxima de 28 °C.

Nas áreas mais altas, os termômetros ficam entre 17 °C e 25 °C.

Região Serrana

A Região Serrana terá sol entre nuvens e não há previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam de 19 °C a 26 °C. Já nas áreas altas, a mínima será de 17 °C e a máxima de 25 °C.

Região Norte

Na Região Norte, o sábado será de sol entre nuvens, sem previsão de chuva.

As temperaturas ficam entre 19 °C e 28 °C.

Região Noroeste

O sol aparece entre nuvens na Região Noroeste, também sem previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 18 °C, com máxima de 28 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros ficam entre 17 °C e 26 °C.

Região Nordeste

No Nordeste capixaba, o litoral terá muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida entre a madrugada e a manhã.

A temperatura mínima prevista é de 19 °C, enquanto a máxima chega a 27 °C.

As condições do tempo podem mudar ao longo do dia, principalmente devido à variação na cobertura de nuvens.