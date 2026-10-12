Previsão do tempo no ES: veja como fica o clima neste feriado

O feriado desta segunda-feira (12) será marcado por sol, calor e possibilidade de chuva em algumas regiões do Espírito Santo. A previsão indica temperaturas máximas de 33°C, com predomínio de tempo firme durante boa parte do dia. No entanto, a condição do tempo deve mudar entre o fim da tarde e a noite, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Pela manhã, o sol deve predominar, com temperaturas em elevação. Entre o meio-dia e as primeiras horas da tarde, os termômetros podem atingir os 33°C, mantendo a sensação de calor em diferentes áreas do estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A partir do fim da tarde, o aumento da nebulosidade pode favorecer a ocorrência de chuva. A instabilidade deve ganhar força durante a noite, principalmente em áreas do sul capixaba, onde há previsão de pancadas acompanhadas de trovoadas.

Previsão do tempo para esta segunda-feira (12)

Ao longo da manhã, o tempo deve permanecer ensolarado, com temperaturas entre 27°C e 31°C. No período mais quente do dia, os termômetros podem variar de 32°C a 33°C.

No fim da tarde, a temperatura tende a cair gradualmente, enquanto a possibilidade de chuva aumenta. À noite, a previsão indica pancadas de chuva e trovoadas, com temperaturas próximas de 24°C a 26°C.

A mudança nas condições meteorológicas exige atenção de quem pretende aproveitar o feriado ao ar livre, especialmente no período noturno.

Como fica o tempo no Espírito Santo nos próximos dias?

A previsão indica continuidade do calor na terça-feira (13), mas com possibilidade de temporais. Nos dias seguintes, a instabilidade deve permanecer, com ocorrência de chuva em diferentes períodos e variação nas temperaturas máximas.

Na quarta-feira (14), a previsão aponta máxima de 32°C e mínima de 23°C, com possibilidade de chuva isolada. Na quinta-feira (15), os termômetros devem variar entre 22°C e 29°C, com previsão de céu encoberto e pancadas de chuva, principalmente à noite.

Já na sexta-feira (16), a máxima pode chegar a 31°C, enquanto a mínima prevista é de 22°C. Há possibilidade de chuva fraca ao longo do dia.

Confira o resumo da previsão

Segunda-feira (12): sol e calor, com máxima de 33°C e possibilidade de chuva à noite.

sol e calor, com máxima de 33°C e possibilidade de chuva à noite. Terça-feira (13): máxima de 32°C e previsão de temporais.

máxima de 32°C e previsão de temporais. Quarta-feira (14): calor de até 32°C e possibilidade de chuva isolada.

calor de até 32°C e possibilidade de chuva isolada. Quinta-feira (15): máxima de 29°C, com céu encoberto e pancadas de chuva.

máxima de 29°C, com céu encoberto e pancadas de chuva. Sexta-feira (16): máxima de 31°C e possibilidade de chuva fraca.

A tendência para os próximos dias é de maior instabilidade atmosférica, com possibilidade de chuva e redução das temperaturas máximas em parte da semana. As condições podem variar conforme a região do Espírito Santo.