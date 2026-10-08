PRF descobre depósito de cargas furtadas às margens da BR 101 em Itapemirim

Uma abordagem a um carro estacionado no acostamento da BR-101 levou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a encontrar centenas de litros de óleo lubrificante, caixas de chocolates, motores e outros produtos suspeitos de ligação com furtos de cargas no Sul do Espírito Santo. A operação ocorreu na madrugada desta quinta-feira (8), em Itapemirim, e terminou com um casal detido por suspeita de receptação.

Os policiais faziam um patrulhamento tático quando avistaram um Ford Ka parado no km 407 da rodovia, por volta das 2h30. Quatro pessoas estavam próximas ao veículo e chamaram a atenção da equipe.

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Durante a abordagem, os agentes identificaram um casal que ocupava o automóvel. Segundo a PRF, ambos possuíam registros anteriores por receptação e apresentaram informações imprecisas sobre o motivo de estarem naquele local.

As outras duas pessoas, também um casal, disseram que moravam em uma residência localizada em frente ao ponto da abordagem.

Ao consultar informações sobre o imóvel, os policiais descobriram que o endereço já havia sido alvo de um mandado de busca e apreensão relacionado a furto de cargas, cumprido em julho de 2024.

PRF encontra mercadorias ligadas a furtos recentes

A equipe realizou uma vistoria na área externa e nas proximidades da residência. Durante as buscas, encontrou grande quantidade de mercadorias sem documentação fiscal.

De acordo com a PRF, os produtos apresentavam características e códigos compatíveis com cargas furtadas em ocorrências recentes na BR-101.

Entre os materiais localizados estavam:

312 litros de óleo lubrificante: distribuídos em 13 caixas, compatíveis com uma carga furtada em 1º de outubro, no km 402 da BR-101.

Cinco caixas e uma sacola de chocolate em grãos: relacionadas a um furto de carga após acidente no km 424, em 4 de outubro.

Três caixas de lâminas de barbear: semelhantes às mercadorias furtadas em uma ocorrência registrada em 4 de outubro.

Dois motores: com características semelhantes às de equipamentos furtados em um posto de combustível no dia 1º de outubro.

24 frascos de inseticida: encontrados junto a peças para equipamentos de solda.

A quantidade e a variedade dos produtos levantaram suspeitas sobre a procedência das mercadorias.

Ferramentas usadas para arrombar caminhões chamam atenção

Além das mercadorias, os policiais encontraram ferramentas e instrumentos que podem ser utilizados para arrombar compartimentos de carga de caminhões.

Entre os objetos estavam um pé de cabra, uma chave para ajuste de dobradiças e um facão.

Os materiais também foram apresentados à autoridade policial para análise e investigação.

Casal é encaminhado à polícia por suspeita de receptação

Diante dos indícios encontrados, a PRF encaminhou o casal que residia no imóvel à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

Os agentes também apresentaram as mercadorias e ferramentas localizadas durante a operação. A investigação deverá esclarecer a origem dos produtos e confirmar se possuem relação com os furtos registrados recentemente na região.

A Polícia Rodoviária Federal informou que mantém ações de fiscalização e patrulhamento na BR-101, especialmente nos trechos com registros de furtos e saques de cargas.

O objetivo é combater a receptação de mercadorias, reduzir os crimes contra transportadores e ampliar a segurança de motoristas que utilizam a rodovia.