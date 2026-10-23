PRF encontra 55 pares de sandálias furtados de carreta na BR 101 em Itapemirim

Um caminhoneiro teve parte da carga furtada enquanto dormia dentro de uma carreta estacionada às margens da BR-101, no Sul do Espírito Santo. O crime foi descoberto na madrugada desta sexta-feira (23), após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrar 55 pares de sandálias em um carro suspeito e identificar o veículo de carga que havia sido arrombado.

A recuperação da mercadoria ocorreu durante uma operação de reforço do policiamento no trecho entre Iconha e Cachoeiro de Itapemirim, região que tem registrado furtos de cargas e objetos de veículos de transporte.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Por volta de 1h50, nas proximidades do quilômetro 400 da BR-101, em Itapemirim, os agentes identificaram um automóvel com características semelhantes às de um veículo suspeito de envolvimento em furtos na rodovia.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram seis caixas de calçados, totalizando 55 pares de sandálias.

Motorista não percebeu furto enquanto dormia

Após a localização da mercadoria, outra equipe da PRF iniciou buscas em pontos utilizados por caminhoneiros para estacionar e descansar ao longo da rodovia.

Nas proximidades do quilômetro 394, em Rio Novo do Sul, os policiais localizaram uma carreta com o compartimento de carga arrombado.

O motorista relatou que estava dormindo no momento do furto e não percebeu a ação.

Para identificar a origem dos produtos encontrados no carro suspeito, os agentes verificaram a carga transportada pela carreta e analisaram as notas fiscais apresentadas pelo caminhoneiro.

A comparação entre marcas, modelos e documentos confirmou que as sandálias localizadas no automóvel pertenciam à carga furtada.

Carga recuperada foi encaminhada à delegacia

Após a confirmação, os policiais registraram um boletim de ocorrência, identificando o motorista da carreta como vítima do furto.

As seis caixas de sandálias recuperadas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim, onde ficaram à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.

A PRF não informou, no relato divulgado, se houve prisões ou quantas pessoas estavam no carro onde os produtos foram encontrados.

A ação faz parte da intensificação do patrulhamento na BR-101, com foco no combate aos furtos de cargas e objetos de caminhões estacionados na região.