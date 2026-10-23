PRF encontra 55 pares de sandálias furtados de carreta na BR 101 em Itapemirim
Policiais encontraram 55 pares de sandálias dentro de um carro suspeito durante patrulhamento na BR-101, no Sul do Espírito Santo.
Um caminhoneiro teve parte da carga furtada enquanto dormia dentro de uma carreta estacionada às margens da BR-101, no Sul do Espírito Santo. O crime foi descoberto na madrugada desta sexta-feira (23), após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrar 55 pares de sandálias em um carro suspeito e identificar o veículo de carga que havia sido arrombado.
A recuperação da mercadoria ocorreu durante uma operação de reforço do policiamento no trecho entre Iconha e Cachoeiro de Itapemirim, região que tem registrado furtos de cargas e objetos de veículos de transporte.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Por volta de 1h50, nas proximidades do quilômetro 400 da BR-101, em Itapemirim, os agentes identificaram um automóvel com características semelhantes às de um veículo suspeito de envolvimento em furtos na rodovia.
Durante a fiscalização, os policiais encontraram seis caixas de calçados, totalizando 55 pares de sandálias.
Motorista não percebeu furto enquanto dormia
Após a localização da mercadoria, outra equipe da PRF iniciou buscas em pontos utilizados por caminhoneiros para estacionar e descansar ao longo da rodovia.
Nas proximidades do quilômetro 394, em Rio Novo do Sul, os policiais localizaram uma carreta com o compartimento de carga arrombado.
O motorista relatou que estava dormindo no momento do furto e não percebeu a ação.
Para identificar a origem dos produtos encontrados no carro suspeito, os agentes verificaram a carga transportada pela carreta e analisaram as notas fiscais apresentadas pelo caminhoneiro.
A comparação entre marcas, modelos e documentos confirmou que as sandálias localizadas no automóvel pertenciam à carga furtada.
Carga recuperada foi encaminhada à delegacia
Após a confirmação, os policiais registraram um boletim de ocorrência, identificando o motorista da carreta como vítima do furto.
As seis caixas de sandálias recuperadas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim, onde ficaram à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.
A PRF não informou, no relato divulgado, se houve prisões ou quantas pessoas estavam no carro onde os produtos foram encontrados.
A ação faz parte da intensificação do patrulhamento na BR-101, com foco no combate aos furtos de cargas e objetos de caminhões estacionados na região.
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