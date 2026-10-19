PRF encontra armas e explosivos após troca de tiros na BR-101, em Mimoso do Sul
Dois ocupantes de um carro foram detidos após abordagem na BR-101. Terceiro suspeito fugiu armado para uma área de mata e foi localizado por helicóptero.
Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou em disparos contra policiais, apreensão de armas e explosivos e uma operação de buscas com helicóptero nesta segunda-feira (19), na BR-101, em Mimoso do Sul.
Dois suspeitos foram detidos, enquanto um terceiro fugiu armado para uma região de mata.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo informações apuradas pela reportagem junto à Polícia Militar, uma equipe de inteligência da PRF, vinculada ao Grupo de Patrulhamento Tático, abordou um Chevrolet Onix prata ocupado por três pessoas. Durante a ação, os suspeitos teriam efetuado disparos de arma de fogo contra os agentes.
Após os tiros, dois ocupantes do veículo foram detidos. O terceiro conseguiu fugir, levando uma arma de fogo, e entrou em uma área de vegetação próxima à rodovia.
Helicóptero é acionado para localizar suspeito
Diante da fuga, a operação recebeu reforço da Polícia Militar e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que mobilizou um helicóptero para auxiliar nas buscas.
Com o apoio aéreo, as equipes conseguiram localizar o suspeito que havia fugido para a mata. Até o momento, não há confirmação sobre sua detenção.
Durante a ocorrência, os policiais também encontraram armas de fogo e explosivos no interior do Chevrolet Onix, conforme as informações apuradas pela reportagem.
A identidade dos envolvidos ainda não foi divulgada. Também não há informações oficiais sobre possíveis feridos durante a ação. A ocorrência permanece em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades responsáveis.
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