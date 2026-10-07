PRF recupera caminhão roubado e prende motorista na BR-101 em Itapemirim

Um caminhão roubado foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quarta-feira (7), em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um homem que conduzia o veículo foi preso durante a abordagem na BR-101.

A ocorrência começou por volta das 4h50, quando o proprietário do caminhão procurou a Unidade Operacional da PRF em Guarapari para informar o roubo.

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Durante o atendimento, ele relatou que o veículo possuía sistema de rastreamento e repassou aos policiais a localização em tempo real.

Após confirmar a restrição de roubo nos sistemas policiais, a equipe passou a acompanhar o deslocamento do caminhão e organizou um cerco para interceptá-lo.

Com base no sinal do rastreador, os agentes localizaram o veículo no km 414 da BR-101, nas proximidades da Unidade Operacional de Safra, em Itapemirim.

Durante a fiscalização, os policiais identificaram sinais de violação no sistema de ignição. Segundo a PRF, o mecanismo apresentava indícios de arrombamento e havia sido violado com o uso de uma peça metálica.

Na busca pessoal, os agentes encontraram com o motorista R$ 124 em espécie e um aparelho celular.

Diante da confirmação do registro de roubo e das circunstâncias constatadas durante a abordagem, o homem recebeu voz de prisão.

O suspeito foi encaminhado à 15ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itapemirim, juntamente com os itens relacionados à ocorrência, para os procedimentos cabíveis.

O caminhão foi recuperado e ficou à disposição das autoridades responsáveis.