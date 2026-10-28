Procon nos Bairros chega à localidade de Jacarandá, em Marataízes

O Procon Municipal de Marataízes realizou na manhã desta quarta-feira, 28 de outubro, mais uma etapa do projeto Procon nos Bairros, ação que leva conscientização sobre os direitos dos consumidores e informações sobre o Código de Defesa do Consumidor para toda a população de Marataízes.

A ação desta quarta ocorreu em Jacarandá, uma das maiores comunidades do interior do Município, que inclusive possui um forte comércio em expansão.

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A coordenadora do Procon Municipal, Márcia Leonardo, e técnicos do órgão passaram toda a manhã no estande montado no local atendendo a população.

Esse tipo de ação cidadã leva esclarecimentos sobre os direitos e deveres dos consumidores, orientando a população, inclusive os comerciantes e prestadores de serviços, além de aproximar o órgão municipal da sociedade civil.