Procurando emprego? Cachoeiro tem 129 vagas disponíveis nesta terça

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim disponibiliza 129 vagas de emprego nesta terça-feira (6). O painel reúne oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e também inclui funções que não exigem experiência profissional.

O maior número de oportunidades é para auxiliar de linha de produção, com 30 vagas. A função é destinada a uma empresa do setor frigorífico e exige ensino fundamental completo, mas não cobra experiência anterior.

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Outra área com quantidade expressiva de vagas é a de logística. São 10 oportunidades para auxiliar operacional de logística, sem exigência de escolaridade ou experiência. A atividade envolve recebimento, conferência, armazenamento e expedição de mercadorias.

O painel também oferece vagas para operador de caixa, com oportunidades distribuídas em diferentes códigos. Duas das ofertas somam 16 postos sem exigência de experiência ou escolaridade, enquanto outra disponibiliza três vagas para candidatos com experiência e ensino médio.

Há ainda oito vagas para embalador à mão, oito para balconista em uma das ofertas e quatro para atendente de lanchonete. Algumas dessas funções não exigem experiência nem escolaridade.

Entre as demais oportunidades aparecem cargos como açougueiro, armador de ferros, auxiliar de limpeza, auxiliar de padeiro, bombeiro hidráulico, carpinteiro de obras, costureiro, chefe de cozinha, motorista de caminhão, mecânico, pintor de obras, repositor, técnico em segurança do trabalho, técnico de campo civil e vidraceiro.

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