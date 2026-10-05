Cachoeiro terá passeio ciclístico em comemoração ao Dia das Crianças

O percurso terá aproximadamente 9 quilômetros e passará pelas principais ruas da região central da cidade, reunindo crianças, famílias e amantes do ciclismo em uma manhã de lazer, integração e incentivo à prática de atividades físicas.

Após o encerramento do passeio, os participantes poderão aproveitar uma programação especial voltada ao público infantil, com brincadeiras, distribuição de pipoca e algodão-doce, além de outras atrações.

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Também será realizado o sorteio de uma bicicleta entre os participantes que estiverem devidamente inscritos na atividade. As inscrições para o passeio podem feitas no link: https://apps.cachoeiro.es.gov.br/gestao-esportiva/home_publica/.

Serviço

Passeio Ciclístico Dia das Crianças

Data: 12 de outubro, segunda-feira

Concentração: 7h

Saída: 7h30

Local: em frente ao Museu Ferroviário Domingos Lage – antiga Estação Ferroviária

Percurso: aproximadamente 9 km

Informações: (28) 3199-1759

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