Cachoeiro terá passeio ciclístico em comemoração ao Dia das Crianças
Também será realizado o sorteio de uma bicicleta entre os participantes que estiverem devidamente inscritos na atividade.
O percurso terá aproximadamente 9 quilômetros e passará pelas principais ruas da região central da cidade, reunindo crianças, famílias e amantes do ciclismo em uma manhã de lazer, integração e incentivo à prática de atividades físicas.
Após o encerramento do passeio, os participantes poderão aproveitar uma programação especial voltada ao público infantil, com brincadeiras, distribuição de pipoca e algodão-doce, além de outras atrações.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Também será realizado o sorteio de uma bicicleta entre os participantes que estiverem devidamente inscritos na atividade. As inscrições para o passeio podem feitas no link: https://apps.cachoeiro.es.gov.br/gestao-esportiva/home_publica/.
Serviço
Passeio Ciclístico Dia das Crianças
- Data: 12 de outubro, segunda-feira
- Concentração: 7h
- Saída: 7h30
- Local: em frente ao Museu Ferroviário Domingos Lage – antiga Estação Ferroviária
- Percurso: aproximadamente 9 km
- Informações: (28) 3199-1759
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