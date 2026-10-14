Oportunidades

Procurando emprego? Sine de Anchieta anuncia novas vagas

Oportunidades estão distribuídas entre cinco funções e exigem diferentes níveis de escolaridade. Algumas vagas não exigem formação escolar.

Mutirão de Empregos em Cariacica
Foto: Divulgação

O Sine de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, está com 13 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (14). As oportunidades contemplam cinco funções nas áreas de serviços, construção e transporte, com diferentes requisitos de escolaridade e experiência profissional.

De acordo com o painel de vagas, o cargo com maior número de oportunidades é o de ajudante de estruturas metálicas, com seis postos disponíveis. Em seguida, aparece a função de montador de estruturas metálicas, com quatro vagas.

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Também há oportunidades para auxiliar de limpeza, operador de retroescavadeira e motorista de caminhão leve, com uma vaga cada.

Confira as vagas disponíveis

CargoVagas
Ajudante de estruturas metálicas6
Montador de estruturas metálicas4
Auxiliar de limpeza1
Operador de retroescavadeira1
Motorista de caminhão leve1
Total13

Para as funções de ajudante e montador de estruturas metálicas, os candidatos precisam ter ensino médio completo, experiência registrada em carteira e disponibilidade para dormir no local de trabalho.

A vaga de auxiliar de limpeza exige ensino fundamental completo e experiência na função.

Já a oportunidade para operador de retroescavadeira não exige escolaridade, mas requer experiência e habilitação categoria A, conforme informado no painel. Para motorista de caminhão leve, é necessário ensino médio completo, experiência registrada em carteira e CNH categoria D.

Os interessados devem procurar os canais oficiais do Sine de Anchieta para obter orientações sobre a candidatura. As vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Leia também: Sine Cachoeiro tem mais de 120 vagas nesta quarta-feira

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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