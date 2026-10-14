Procurando emprego? Sine de Anchieta anuncia novas vagas

O Sine de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, está com 13 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (14). As oportunidades contemplam cinco funções nas áreas de serviços, construção e transporte, com diferentes requisitos de escolaridade e experiência profissional.

De acordo com o painel de vagas, o cargo com maior número de oportunidades é o de ajudante de estruturas metálicas, com seis postos disponíveis. Em seguida, aparece a função de montador de estruturas metálicas, com quatro vagas.

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Também há oportunidades para auxiliar de limpeza, operador de retroescavadeira e motorista de caminhão leve, com uma vaga cada.

Confira as vagas disponíveis

Cargo Vagas Ajudante de estruturas metálicas 6 Montador de estruturas metálicas 4 Auxiliar de limpeza 1 Operador de retroescavadeira 1 Motorista de caminhão leve 1 Total 13

Para as funções de ajudante e montador de estruturas metálicas, os candidatos precisam ter ensino médio completo, experiência registrada em carteira e disponibilidade para dormir no local de trabalho.

A vaga de auxiliar de limpeza exige ensino fundamental completo e experiência na função.

Já a oportunidade para operador de retroescavadeira não exige escolaridade, mas requer experiência e habilitação categoria A, conforme informado no painel. Para motorista de caminhão leve, é necessário ensino médio completo, experiência registrada em carteira e CNH categoria D.

Os interessados devem procurar os canais oficiais do Sine de Anchieta para obter orientações sobre a candidatura. As vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio.

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