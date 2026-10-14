Procurando emprego? Sine de Anchieta anuncia novas vagas
Oportunidades estão distribuídas entre cinco funções e exigem diferentes níveis de escolaridade. Algumas vagas não exigem formação escolar.
O Sine de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, está com 13 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (14). As oportunidades contemplam cinco funções nas áreas de serviços, construção e transporte, com diferentes requisitos de escolaridade e experiência profissional.
De acordo com o painel de vagas, o cargo com maior número de oportunidades é o de ajudante de estruturas metálicas, com seis postos disponíveis. Em seguida, aparece a função de montador de estruturas metálicas, com quatro vagas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Também há oportunidades para auxiliar de limpeza, operador de retroescavadeira e motorista de caminhão leve, com uma vaga cada.
Confira as vagas disponíveis
|Cargo
|Vagas
|Ajudante de estruturas metálicas
|6
|Montador de estruturas metálicas
|4
|Auxiliar de limpeza
|1
|Operador de retroescavadeira
|1
|Motorista de caminhão leve
|1
|Total
|13
Para as funções de ajudante e montador de estruturas metálicas, os candidatos precisam ter ensino médio completo, experiência registrada em carteira e disponibilidade para dormir no local de trabalho.
A vaga de auxiliar de limpeza exige ensino fundamental completo e experiência na função.
Já a oportunidade para operador de retroescavadeira não exige escolaridade, mas requer experiência e habilitação categoria A, conforme informado no painel. Para motorista de caminhão leve, é necessário ensino médio completo, experiência registrada em carteira e CNH categoria D.
Os interessados devem procurar os canais oficiais do Sine de Anchieta para obter orientações sobre a candidatura. As vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio.
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