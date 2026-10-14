Sine Cachoeiro tem mais de 120 vagas nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (13), o Sine de Cachoeiro tem 123 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.

As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Como participar

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.

O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.

O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.

Confira as vagas

Auxiliar de linha de produção 30

Operador de caixa 19

Balconista 10

Embalador à mão 8

Costureiro 5

Atendente de lanchonete 4

Auxiliar de limpeza 4

Armador de ferros 3

Bombeiro hidráulico 3

Carpinteiro de obras 3

Açougueiro 1

Acabador de mármore e granito 1

Acabador de pedra 1

Agente de portaria 2

Analista de planejamento 1

Assistente administrativo 2

Auxiliar de padeiro 2

Balconista de açougue 2

Auxiliar de logística 1

Auxiliar de manutenção hidráulica 1

Auxiliar de serviços gerais 2

Consultor de vendas 2

Chefe de cozinha 1

Fiscal de loja 1

Mecânico 1

Motorista de caminhão 1

Operador de ponte 1

Polidor de pedras 1

Secretária 1

Repositor em supermercado 2

Repositor de mercearia 1

Serrador de pedras (beneficiamento) 1

Técnico analista de materiais 1

Técnico em segurança do trabalho 2

Técnico em atendimento e vendas 1

Técnico de campo civil

Leia também: Senac realiza mutirão de empregos em Cachoeiro