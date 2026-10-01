Procurando emprego? Sine de Cachoeiro anuncia mais de 120 oportunidades

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim disponibiliza 129 vagas de emprego nesta quinta-feira (1º de outubro). As oportunidades atendem diferentes níveis de escolaridade e contemplam funções em setores como indústria, comércio, logística, construção civil e serviços.

Entre os principais destaques estão 30 vagas para auxiliar de linha de produção em frigorífico. Para a função, não é exigida experiência profissional, mas o candidato precisa ter o ensino fundamental completo.

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Também aparecem 10 oportunidades para auxiliar operacional de logística. O profissional deverá atuar no recebimento, conferência, armazenamento e expedição de mercadorias, além de auxiliar no controle e na organização do estoque. A vaga não exige experiência nem escolaridade específica.

O painel ainda reúne vagas para balconista, auxiliar de limpeza, armador de ferros, carpinteiro de obras, bombeiro hidráulico, costureiro, consultor de vendas e outras funções. Em diversos casos, o Sine informa que não há exigência de experiência anterior.

Na área comercial, há oportunidades para operador de caixa. Dois dos anúncios oferecem oito vagas cada e não exigem experiência ou escolaridade, além de outra oportunidade com três postos para atuação em supermercado.

Há ainda chances para profissionais com experiência, como chefe de cozinha, mecânico, motorista de caminhão, operador de ponte, técnico analista de materiais e técnico de segurança do trabalho. Os requisitos de escolaridade variam conforme a função.

O painel também apresenta vagas que exigem formação superior ou curso em andamento, como técnico em atendimento e vendas e técnico de campo civil.

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