Procurando emprego? Sine de Cachoeiro oferece 123 oportunidades nesta quinta-feira

Quem procura uma oportunidade no mercado de trabalho encontra 123 vagas de emprego no Sine de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (15). As oportunidades abrangem diferentes setores e incluem funções que não exigem experiência profissional.

De acordo com o painel atualizado, o cargo de auxiliar de linha de produção lidera a oferta, com 30 vagas disponíveis. As oportunidades são para trabalhar em um frigorífico e exigem ensino fundamental completo. No entanto, os candidatos não precisam comprovar experiência anterior.

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Outra função com número expressivo de vagas é a de operador de caixa, com 19 oportunidades. Desse total, 16 não exigem experiência nem escolaridade específica. As outras três exigem experiência comprovada em carteira de trabalho e ensino médio.

Também há 10 vagas para balconista, oito para embalador à mão e cinco para costureiro.

Confira as principais vagas disponíveis

Função Quantidade de vagas Auxiliar de linha de produção 30 Operador de caixa 19 Balconista 10 Embalador à mão 8 Costureiro 5 Atendente de lanchonete 4 Armador de ferros 3 Auxiliar de limpeza 3 Bombeiro hidráulico 3 Carpinteiro de obras 3 Agente de portaria 2 Assistente administrativo 2 Auxiliar de padeiro 2 Balconista de açougue 2 Consultor de vendas 2 Auxiliar de serviços gerais 2

Além dessas funções, o Sine oferece oportunidades para açougueiro, acabador de mármore e granito, acabador de pedra, analista de planejamento, auxiliar de logística e auxiliar de manutenção hidráulica.

A lista também inclui chefe de cozinha, fiscal de loja, mecânico, motorista de caminhão, operador de ponte, polidor de pedras e repositor.

Há ainda vagas para secretário, serrador de pedras, técnico analista de materiais, técnico de segurança do trabalho, técnico em atendimento e vendas e técnico de campo civil.

Vagas sem experiência em Cachoeiro

O painel desta quinta-feira também apresenta oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho.

Entre as funções que dispensam experiência estão auxiliar de linha de produção, atendente de lanchonete, agente de portaria, embalador à mão e armador de ferros.

Algumas vagas também não exigem escolaridade mínima, ampliando as possibilidades para candidatos com diferentes níveis de formação.

Por outro lado, determinados cargos exigem experiência comprovada em carteira de trabalho, além de ensino fundamental, médio ou superior.

Os interessados devem verificar os requisitos específicos de cada oportunidade antes de se candidatar.

O Sine de Cachoeiro informa que as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme o preenchimento dos postos disponíveis.

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