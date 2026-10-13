Senac realiza mutirão de empregos em Cachoeiro
Ação do Senac acontece nesta sexta-feira (17), das 8h às 12h, no bairro Santo Antônio. Interessados devem apresentar RG e CPF.
O Senac de Cachoeiro promove, nesta sexta-feira (17), um mutirão de empregos voltado a pessoas que procuram uma colocação profissional.
A ação acontecerá das 8h às 12h, na unidade do Senac Cachoeiro de Itapemirim, localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 253, no bairro Santo Antônio.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Para participar, os interessados deverão comparecer ao local e apresentar os documentos necessários. A organização solicita RG e CPF. O currículo também poderá ser apresentado, mas não será obrigatório.
A iniciativa integra o programa Emprega Senac, que reúne ações voltadas à empregabilidade e à aproximação de profissionais com oportunidades no mercado de trabalho.
O mutirão representa uma oportunidade para quem deseja buscar emprego ou retomar a vida profissional. Os participantes poderão comparecer durante o horário previsto para a realização da atividade.
O material de divulgação não informa a quantidade de vagas disponíveis, os cargos oferecidos ou as empresas participantes.
Serviço: Mutirão de Empregos em Cachoeiro
- Data: sexta-feira, 17 de outubro
- Horário: das 8h às 12h
- Local: Senac Cachoeiro de Itapemirim
- Endereço: Avenida Jones dos Santos Neves, nº 253, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim (ES)
- Documentos necessários: RG e CPF
Leia também: 1º Oktober Fest de Cachoeiro supera expectativas e encanta o público
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726