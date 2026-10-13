Senac realiza mutirão de empregos em Cachoeiro

O Senac de Cachoeiro promove, nesta sexta-feira (17), um mutirão de empregos voltado a pessoas que procuram uma colocação profissional.

A ação acontecerá das 8h às 12h, na unidade do Senac Cachoeiro de Itapemirim, localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 253, no bairro Santo Antônio.

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Para participar, os interessados deverão comparecer ao local e apresentar os documentos necessários. A organização solicita RG e CPF. O currículo também poderá ser apresentado, mas não será obrigatório.

A iniciativa integra o programa Emprega Senac, que reúne ações voltadas à empregabilidade e à aproximação de profissionais com oportunidades no mercado de trabalho.

O mutirão representa uma oportunidade para quem deseja buscar emprego ou retomar a vida profissional. Os participantes poderão comparecer durante o horário previsto para a realização da atividade.

O material de divulgação não informa a quantidade de vagas disponíveis, os cargos oferecidos ou as empresas participantes.

Serviço: Mutirão de Empregos em Cachoeiro

Data : sexta-feira, 17 de outubro

: sexta-feira, 17 de outubro Horário : das 8h às 12h

: das 8h às 12h Local : Senac Cachoeiro de Itapemirim

: Senac Cachoeiro de Itapemirim Endereço : Avenida Jones dos Santos Neves, nº 253, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim (ES)

: Avenida Jones dos Santos Neves, nº 253, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim (ES) Documentos necessários: RG e CPF

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