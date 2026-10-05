Programa de saúde bucal infantil atende dependentes de militares em Cachoeiro

O Programa de Saúde Bucal Infantil do Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo (HPM) realiza, nesta quarta-feira (7), a 13ª ação de 2026 na sede do 9º Batalhão da Polícia Militar, em Cachoeiro de Itapemirim.

A iniciativa é voltada à prevenção de cáries e doenças periodontais e oferecerá atendimento a dependentes de militares com idade entre 0 e 15 anos.

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Durante a ação, as crianças e adolescentes receberão orientações sobre higiene bucal, kits de higiene, aplicação de flúor e exame clínico.

Todos os militares estaduais do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar do Espírito Santo estão convidados a participar da palestra, marcada para as 9h. No mesmo horário, serão distribuídas as senhas para atendimento dos dependentes legais.

A ação será realizada na sede do 9º BPM, em Cachoeiro de Itapemirim. Os interessados devem realizar a inscrição dos filhos clicando AQUI.

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