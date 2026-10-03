Quaest aponta empate entre Pazolini e Ricardo em eventual 2º turno na disputa pelo Governo do ES
Pazolini aparece com 41% das intenções de voto, enquanto Ricardo registra 39%. A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro
A pesquisa Quaest divulgada neste sábado (3), encomendada pela TV Gazeta, mostra uma disputa apertada entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) em um eventual segundo turno pelo governo do Espírito Santo.
Pazolini aparece com 41% das intenções de voto, enquanto Ricardo registra 39%. A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Por isso, o levantamento aponta empate técnico entre o ex-prefeito de Vitória e o governador.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O cenário mudou em relação à pesquisa anterior, divulgada em 25 de setembro. Naquele levantamento, Ricardo tinha 43%, contra 38% de Pazolini. Agora, o ex-prefeito avançou três pontos, enquanto o governador recuou quatro.
A Quaest também testou uma disputa entre Pazolini e Helder Salomão (PT). Nesse cenário, o ex-prefeito de Vitória alcança 54% das intenções de voto, enquanto o petista soma 21%. Pazolini cresceu um ponto percentual em relação ao levantamento anterior, e Helder manteve o mesmo índice.
Em outro possível segundo turno, entre Ricardo Ferraço e Helder Salomão, o governador aparece com 56% das intenções de voto, contra 17% do candidato do PT. Em setembro, Ricardo tinha 54%, enquanto Helder registrava 18%.
Os números mostram, portanto, uma disputa mais equilibrada entre Pazolini e Ricardo na reta final da eleição. Ao mesmo tempo, os dois candidatos mantêm vantagem expressiva sobre Helder Salomão nos cenários de segundo turno avaliados pela pesquisa.
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