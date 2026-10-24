Quaest: Flávio Bolsonaro tem 51% dos votos válidos e Lula, 49%, na véspera do segundo turno
Para calcular os votos válidos, a Quaest utiliza o modelo de likely voter - "eleitor provável", em tradução livre.
Pesquisa Quaest divulgada neste sábado (24), aponta que na véspera do segundo turno o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 51% das intenções de votos válidos contra 49% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.
Para calcular os votos válidos, a Quaest utiliza o modelo de likely voter – “eleitor provável”, em tradução livre. Além de excluir os votos brancos, nulos e abstenções, a pesquisa analisa a probabilidade dos entrevistados irem às urnas no domingo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Nos votos totais, Flávio tem 46% e Lula, 45%. Indecisos são 1% e brancos e nulos somam 8%.
No levantamento anterior, divulgado na quarta-feira, 21, o candidato do PL tinha 45% das intenções de voto e o petista, 44%. Brancos e nulos eram 9% e indecisos, 2%.
Rejeição
A Quaest também perguntou aos entrevistados em quem eles não votariam de jeito nenhum. Há 3 dias, Flávio era rejeitado por 52%, porcentual que caiu para 49%. A rejeição de Lula permaneceu estável, em 47%.
A Quaest entrevistou presencialmente 3.702 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 23 e 24 de outubro. A maior parte das entrevistas foi realizada neste sábado, após o debate promovido pela TV Globo na noite de sexta-feira.
A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa, contratada pela TV Globo, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09158/2026.
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