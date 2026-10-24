Quatro locais de votação no interior do ES terão mudanças no 2º turno das Eleições; confira

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) atualiza as informações sobre mudanças nos locais de votação para as Eleições 2026. Em razão do destelhamento de uma escola em Mantenópolis, provocado pelas fortes chuvas, o Tribunal informa que quatro locais de votação terão alterações para o segundo turno, todos localizados no interior do Estado.

Para garantir que todas as eleitoras e todos os eleitores sejam informados sobre as mudanças, o Tribunal afixará faixas de lona no entorno dos locais de votação originais, indicando os novos endereços. Além disso, rádios locais estão transmitindo informações sobre as alterações ao longo de sua programação.

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O TRE-ES ressalta que as mudanças são pontuais. Dos 1.767 locais de votação existentes em todo o Espírito Santo, apenas quatro terão alterações, todas no interior do Estado. Dos 2.990.582 eleitores aptos a votar no próximo domingo (25), somente 4.438 (0,15% do total) serão impactados pelas mudanças.

Veja as alterações:

10ª Zona Eleitoral, em Ibatiba: para oferecer melhores condições de acomodação, 883 eleitores aptos a votar em 3 seções eleitorais localizadas na parte superior da Escola Eunice Pereira Silveira passarão a votar na Escola Helena Almocdice Valadão.

para oferecer melhores condições de acomodação, 883 eleitores aptos a votar em 3 seções eleitorais localizadas na parte superior da Escola Eunice Pereira Silveira passarão a votar na Escola Helena Almocdice Valadão. 16ª Zona Eleitoral, em Itaguaçu: devido à reforma da unidade, 1.070 eleitores aptos a votar nas seções eleitorais da EMEF Padre Alonso passarão a votar na Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, em Palmeira de Santa Joana.

devido à reforma da unidade, 1.070 eleitores aptos a votar nas seções eleitorais da EMEF Padre Alonso passarão a votar na Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, em Palmeira de Santa Joana. 18ª Zona Eleitoral, em Ibitirama: devido à reforma da unidade, 1.916 eleitores aptos a votar nas seções eleitorais da Escola Eliza Pacheco Alves passarão a votar na CEMEI Maria Lemos Faleiro.

devido à reforma da unidade, 1.916 eleitores aptos a votar nas seções eleitorais da Escola Eliza Pacheco Alves passarão a votar na CEMEI Maria Lemos Faleiro. 36ª Zona Eleitoral, em Mantenópolis: devido ao destelhamento da unidade provocado pelas fortes chuvas, 569 eleitores aptos a votar nas seções eleitorais da Escola Municipal Anedina Brêtas Corrêa passarão a votar no Posto de Saúde de Santa Luzia.

Os demais locais de votação do Estado não sofrerão alterações para o segundo turno.

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo esclarece, ainda, que as mudanças nos locais de votação são definidas pelos próprios Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), por meio de seus cartórios eleitorais, e não pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Quando necessárias, as alterações levam em consideração fatores estruturais, climáticos, de segurança e outras circunstâncias relevantes para garantir a adequada realização da votação.

Ainda tem dúvidas sobre seu local de votação? Saiba como consultá-lo

Eleitoras e eleitores podem consultar o local de votação para o segundo turno das Eleições 2026, marcado para 25 de outubro, por meio de diferentes canais digitais da Justiça Eleitoral. A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral ou pela assistente virtual Bel, disponível em: https://bel.tre-es.jus.br/.

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