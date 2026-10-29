Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-163

Quatro pessoas da mesma família morreram após uma colisão frontal entre uma carreta e uma caminhonete Toyota Hilux, na manhã desta quinta-feira (29), na BR-163, em Terra Nova do Norte, no Mato Grosso. Entre as vítimas está uma criança de aproximadamente dois anos. Todos os ocupantes da caminhonete morreram no local.

O acidente aconteceu por volta das 8h09, na altura do quilômetro 982 da rodovia. Segundo informações preliminares, os veículos trafegavam em sentidos opostos quando ocorreu a batida. As causas ainda são desconhecidas. CN News MT+1

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As vítimas foram identificadas como Francisco Ferreira de Souza, Neusa de Oliveira de Souza, Francirene Ferreira de Souza e Benício de Souza Endler. Os quatro pertenciam à mesma família. TERRA MT DIGITAL

Com a força do impacto, os veículos ficaram imobilizados sobre a pista no sentido sul e a faixa adicional da BR-163. Equipes de resgate foram acionadas, mas os quatro ocupantes da caminhonete não resistiram aos ferimentos.

Acidente na BR-163 provocou interdição parcial da rodovia

O grave acidente na BR-163 comprometeu o trânsito na região. Durante o atendimento, a circulação de veículos precisou ser parcialmente interrompida.

O tráfego passou a funcionar no sistema pare-e-siga, permitindo a passagem alternada dos motoristas enquanto as equipes realizavam os procedimentos necessários.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes da concessionária responsável pela rodovia participaram do atendimento à ocorrência. Até as primeiras atualizações, não havia informações confirmadas sobre o estado de saúde do motorista da carreta. CN News MT+1

Polícia investiga causas da batida que matou quatro familiares

A dinâmica da colisão ainda será esclarecida. As informações iniciais apontam que os veículos seguiam em sentidos contrários, mas não foi possível determinar qual deles teria invadido a pista oposta.

O trecho onde ocorreu o acidente possui sinalização de faixa dupla contínua, que proíbe ultrapassagens nos dois sentidos.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para realizar os levantamentos necessários. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação das circunstâncias da batida. A Informação em Tempo Real

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