Quatro suspeitos de comandar facção criminosa na Bahia são presos no ES

Quatro pessoas apontadas como lideranças de uma facção criminosa com atuação na Bahia foram presas nesta quarta-feira (28), durante uma operação policial realizada na Serra, na Grande Vitória. Os investigados, três homens e uma mulher, são suspeitos de envolvimento em dezenas de homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A ação foi realizada em conjunto pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e pela Polícia Civil da Bahia (PCBA). O objetivo era localizar os investigados e cumprir ordens judiciais expedidas pela Vara Criminal de Itanhém, município baiano onde o grupo teria atuação.

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Ao todo, as equipes cumpriram quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão em diferentes pontos da Serra.

Segundo as informações divulgadas pelas forças de segurança, um dos suspeitos foi localizado no bairro das Laranjeiras, enquanto outro foi encontrado em Colina de Laranjeiras. Os demais, um homem e uma mulher, foram presos em Lagoa de Carapebus.

Suspeitos presos no ES são investigados por ligação com facção criminosa

De acordo com as investigações da Polícia Civil da Bahia, os quatro presos são apontados como integrantes da liderança do Bonde do Maluco (BDM), organização criminosa com atuação na região de Itanhém.

As apurações indicam que os investigados teriam participação na logística do tráfico de drogas, além de possível envolvimento em dezenas de homicídios e esquemas de lavagem de dinheiro.

Ainda conforme as informações da operação, o grupo possui ligação com o Terceiro Comando Puro (TCP), outra organização criminosa.

Operação mobilizou policiais de dois estados

A localização dos investigados no Espírito Santo ocorreu por meio de uma ação integrada entre as forças de segurança capixabas e baianas.

A operação permitiu o cumprimento dos mandados judiciais contra os quatro alvos, que estavam em território capixaba.

Após as prisões, os suspeitos foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

Os quatro permanecem investigados pelos crimes apontados pela Polícia Civil da Bahia.