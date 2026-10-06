Queen se aposentará das turnês, diz Brian May
O músico britânico explicou que a perda de uma pessoa próxima o levou a repensar suas decisões na carreira.
Brian May, guitarrista do Queen, disse que banda se aposentará das turnês. O músico britânico explicou que a perda de uma pessoa próxima o levou a repensar suas decisões na carreira.
Em entrevista ao The Times, May disse que, ao lado do baterista Roger Taylor, decidiu há 18 meses que o grupo não faria mais turnês.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
“Um amigo próximo da família morreu enquanto estávamos nos Estados Unidos, então eu disse à minha empresária de turnê: Vou dar uma passadinha em casa por alguns dias e já volto. Ela olhou nos meus olhos e disse: Você sabe que não pode fazer isso”, disse o guitarrista.
“Adoro tocar, adoro viajar, mas o preço a pagar é sacrificar a liberdade”, completou.
May também explicou que, após cinco décadas de estrada, a vontade agora é estar ao lado da família e se dedicar a sua formação. “Tenho uma esposa, netos e muita astrofísica que quero fazer, então acho que talvez 50 anos sejam suficientes.”
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