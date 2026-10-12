Quem era o homem que morreu em acidente com capotamento em Ibatiba?
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Regional de Ibatiba.
O homem que morreu em um acidente envolvendo dois veículos na BR-262, em Ibatiba, foi identificado como Franklin Stork, de 47 anos.
A colisão aconteceu na tarde deste domingo (11), no quilômetro 181 da rodovia, e envolveu uma caminhonete branca e um Volkswagen T-Cross cinza.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia a caminhonete quando ocorreu a colisão. O motorista do outro veículo, de 48 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Ibatiba.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte de Franklin ainda no local do acidente. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi levado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para necropsia e posterior liberação aos familiares.
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Regional de Ibatiba.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726