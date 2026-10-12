Quem era o homem que morreu em acidente com capotamento em Ibatiba?

O homem que morreu em um acidente envolvendo dois veículos na BR-262, em Ibatiba, foi identificado como Franklin Stork, de 47 anos.

A colisão aconteceu na tarde deste domingo (11), no quilômetro 181 da rodovia, e envolveu uma caminhonete branca e um Volkswagen T-Cross cinza.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia a caminhonete quando ocorreu a colisão. O motorista do outro veículo, de 48 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Ibatiba.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte de Franklin ainda no local do acidente. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi levado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para necropsia e posterior liberação aos familiares.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Regional de Ibatiba.