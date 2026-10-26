Quem são as três vítimas de Guaçuí mortas em acidente na Rodovia do Sol
Mãe, filha de 7 anos e motorista da Prefeitura de Guaçuí morreram após colisão entre dois carros na manhã desta segunda-feira (26).
As três vítimas que morreram em um grave acidente na Rodovia do Sol, em Guarapari, no Espírito Santo, foram identificadas. Entre os mortos estão uma criança de 7 anos, a mãe dela e um motorista da Prefeitura de Guaçuí, município localizado no Sul do Estado.
A colisão entre dois carros aconteceu por volta das 5h30 desta segunda-feira (26), no km 36 da rodovia, na altura de Setiba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As vítimas foram identificadas como Anna Liz Magalhaes Fernandes Silva, de 7 anos; Vanessa Magalhaes Fernandes, de 41 anos, mãe da criança; e Ullises Maxmiano, de 43 anos, motorista do veículo da prefeitura.
Os três ocupavam um Chevrolet Onix Plus identificado como veículo da Prefeitura de Guaçuí. O automóvel seguia em direção ao Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, quando ocorreu o acidente.
Motorista do outro carro ficou ferido
Além das três mortes, o acidente deixou um homem de 53 anos ferido. Ele dirigia o outro veículo envolvido na colisão.
O motorista foi socorrido com vida e encaminhado a uma unidade hospitalar. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.
As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram esclarecidas. As causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.
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