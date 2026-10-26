Quem são as três vítimas de Guaçuí mortas em acidente na Rodovia do Sol

As três vítimas que morreram em um grave acidente na Rodovia do Sol, em Guarapari, no Espírito Santo, foram identificadas. Entre os mortos estão uma criança de 7 anos, a mãe dela e um motorista da Prefeitura de Guaçuí, município localizado no Sul do Estado.

A colisão entre dois carros aconteceu por volta das 5h30 desta segunda-feira (26), no km 36 da rodovia, na altura de Setiba.

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As vítimas foram identificadas como Anna Liz Magalhaes Fernandes Silva, de 7 anos; Vanessa Magalhaes Fernandes, de 41 anos, mãe da criança; e Ullises Maxmiano, de 43 anos, motorista do veículo da prefeitura.

Os três ocupavam um Chevrolet Onix Plus identificado como veículo da Prefeitura de Guaçuí. O automóvel seguia em direção ao Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, quando ocorreu o acidente.

Motorista do outro carro ficou ferido

Além das três mortes, o acidente deixou um homem de 53 anos ferido. Ele dirigia o outro veículo envolvido na colisão.

O motorista foi socorrido com vida e encaminhado a uma unidade hospitalar. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram esclarecidas. As causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

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