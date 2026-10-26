Quer estudar de graça? Senac oferece 80 vagas em nove cursos técnicos no Espírito Santo

Quem deseja conquistar uma qualificação profissional sem pagar mensalidade tem uma nova oportunidade no Espírito Santo. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-ES) abriu 80 vagas gratuitas para nove cursos técnicos na modalidade de Educação a Distância (EAD), com inscrições disponíveis até o dia 16 de novembro.

As oportunidades fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que permite o acesso à formação profissional sem custos para os estudantes selecionados. As aulas estão previstas para começar em 18 de janeiro de 2027.

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Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo Portal EAD Senac. O prazo termina às 17h do dia 16 de novembro.

Quais cursos gratuitos estão disponíveis?

As 80 vagas estão distribuídas entre nove formações técnicas, voltadas para diferentes áreas do mercado de trabalho.

Confira os cursos oferecidos:

Técnico em Administração;

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas;

Técnico em Logística;

Técnico em Meio Ambiente;

Técnico em Qualidade;

Técnico em Recursos Humanos;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Técnico em Transações Imobiliárias;

Técnico em Marketing.

Embora as formações sejam oferecidas na modalidade EAD, os candidatos precisam observar o polo escolhido e as condições previstas no edital.

Veja as 12 cidades do ES com vagas

As oportunidades estão distribuídas entre polos do Senac em diferentes regiões do Espírito Santo, incluindo municípios da Grande Vitória, Sul, Norte e região Serrana.

As cidades contempladas são Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Santa Teresa, São Mateus, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha, Vitória, Serra e São Gabriel da Palha.

A disponibilidade de vagas deve ser consultada conforme o curso e o polo de interesse.

Quem pode se inscrever nos cursos do Senac?

Para concorrer a uma das vagas gratuitas, os candidatos precisam cumprir os requisitos estabelecidos pelo Programa Senac de Gratuidade.

Entre as exigências está possuir renda familiar mensal por pessoa de até dois salários mínimos.

A idade mínima varia entre 15 e 18 anos, conforme a formação escolhida. Também é necessário ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando, pelo menos, o segundo ano.

Para o curso Técnico em Transações Imobiliárias, a exigência é ter concluído o Ensino Médio ou estar matriculado, no mínimo, no terceiro ano.

Cada candidato poderá disputar apenas uma vaga por CPF.

Como será feita a seleção?

O preenchimento das vagas seguirá a ordem de inscrição, considerando a data e o horário do cadastro, além do curso e do polo selecionados.

A entrega correta e completa da documentação exigida também será considerada durante o processo seletivo.

Por isso, os interessados devem consultar o edital antes de realizar a inscrição e verificar cuidadosamente todos os requisitos.

Como fazer a inscrição?

As inscrições começaram em 22 de outubro e seguem até 16 de novembro de 2026, às 17h, exclusivamente pelo Portal EAD Senac.

O candidato deve escolher o curso e o polo desejados, preencher os dados solicitados e apresentar a documentação exigida.

O início das aulas está previsto para 18 de janeiro de 2027.

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