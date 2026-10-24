Senac inicia cursos gratuitos da Unidade Móvel de Tecnologia e Gestão em Atílio Vivácqua

A Unidade Móvel de Tecnologia e Gestão do Senac Espírito Santo teve suas atividades iniciadas nesta semana em Atílio Vivácqua, na Região Sul. Por meio de uma parceria inédita com a Prefeitura do município, a instituição disponibilizará 460 vagas para 17 cursos gratuitos, distribuídos em 23 turmas, nas áreas de comércio, comunicação, informática, marketing e saúde.



A abertura oficial das atividades ocorreu na segunda-feira (19), com a presença do gerente de Educação Profissional do Senac de Cachoeiro de Itapemirim, José Braz Viçose, que estava acompanhado de uma equipe da unidade; do prefeito da cidade, Helinho Lima; e do vice-prefeito, Dr. Marco Sobreira, além de outras autoridades, servidores e convidados locais.



“Quando soubemos da possibilidade de recebermos a Unidade Móvel, agarramos essa oportunidade com unhas e dentes, para qualificarmos o nosso povo. Temos que buscar o que é bom para Atílio Vivácqua. Agradecemos ao Senac por essa importante parceria”, destacou Lima.



Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

“Oportunizar formação profissional é a mola propulsora da conexão entre os alunos e o mercado de trabalho que irá recebê-los. Esse será o nosso objetivo no município. Esperamos que a nossa parceria renda muitos frutos e que faça a diferença na vida da população atiliense”, frisou Viçose.



A estrutura itinerante do Senac-ES, que chega à cidade pela primeira vez, ficará no Centro Cultural e Esportivo “Scarpão” (antigo Parque de Exposição), no bairro Niterói, até o fim de novembro. A unidade funcionará nos períodos da manhã, da tarde e da noite, o que permitirá amplo acesso às qualificações ali ofertadas.



As primeiras aulas da Unidade Móvel de Tecnologia e Gestão aconteceram na terça-feira (20). Na ocasião, foram ministrados os cursos de Informática Básica com Internet para a Maturidade, Noções de Primeiros Socorros e Comunicação Estratégica: Desenvolvendo e Expressando.



Nesta quarta-feira (21), o Senac-ES realiza aulas de Elaboração de Currículo e Comportamento em Entrevista e, também, de Educação Financeira – Saiba como Administrar seus Próprios Gastos, com dicas sobre organização financeira e planejamento de vida para usuários e famílias.



Confira as demais formações disponíveis em Atílio Vivácqua:

Inteligência Artificial na Prática: Primeiros Contatos

Período: 22/10 – 14h às 17h | 18h às 21h

Idade mínima: 18 anos

Mídias Criativas com Inteligência Artificial

Período: 9 a 13/11 – 18h às 22h

Idade mínima: 15 anos

Inglês Kids 1

Período: 16 a 19/11 – 13h às 17h | 23 a 26/11 – 13h às 17h

Idade: 9 a 12 anos

Informática Kids

Período: 3 a 6/11 – 13h30 às 17h30 | 9 a 12/11 – 8h às 12h

Idade: 8 a 14 anos

Tecnologias Teens

Período: 16 a 19/11 – 8h às 12h

Idade: 12 a 17 anos

Atendimento ao Cliente: A Qualidade nos Serviços Prestados

Período: 17/11 – 19h às 21h

Idade mínima: 14 anos

Liderança: Como Gerenciar Pessoas?

Período: 23 a 24/11 – 18h às 22h

Idade mínima: 16 anos

Inspira e Respira

Período: 26/11 – 8h às 12

A Importância do Marketing Digital para o Comércio: Como Acelerar o Seu Negócio

Período: 18/11 – 18h às 19h | 25/11 – 19h às 21h

Idade mínima: 14 anos

Comunicação Estratégica: Desenvolvendo e Expressando Conceitos e Ideias

Período: 19 a 26/11 – 18h às 19h

Idade mínima: 18 anos

Oratória: Comunicação e Técnicas de Apresentação

Período: 26/10 a 6/11 – 14h às 19h

Idade mínima: 16 anos

Visita Guiada – Unidade Móvel de Tecnologia e Gestão

Período: 23/10 – 14h às 19h | 27/11 – 14h às 19h

Idade mínima: 14 anos

Leia também: HECI abre oportunidades de emprego em nove áreas em Cachoeiro