Senac inicia cursos gratuitos da Unidade Móvel de Tecnologia e Gestão em Atílio Vivácqua
A unidade funcionará nos períodos da manhã, da tarde e da noite, o que permitirá amplo acesso às qualificações ali ofertadas.
A Unidade Móvel de Tecnologia e Gestão do Senac Espírito Santo teve suas atividades iniciadas nesta semana em Atílio Vivácqua, na Região Sul. Por meio de uma parceria inédita com a Prefeitura do município, a instituição disponibilizará 460 vagas para 17 cursos gratuitos, distribuídos em 23 turmas, nas áreas de comércio, comunicação, informática, marketing e saúde.
A abertura oficial das atividades ocorreu na segunda-feira (19), com a presença do gerente de Educação Profissional do Senac de Cachoeiro de Itapemirim, José Braz Viçose, que estava acompanhado de uma equipe da unidade; do prefeito da cidade, Helinho Lima; e do vice-prefeito, Dr. Marco Sobreira, além de outras autoridades, servidores e convidados locais.
“Quando soubemos da possibilidade de recebermos a Unidade Móvel, agarramos essa oportunidade com unhas e dentes, para qualificarmos o nosso povo. Temos que buscar o que é bom para Atílio Vivácqua. Agradecemos ao Senac por essa importante parceria”, destacou Lima.
“Oportunizar formação profissional é a mola propulsora da conexão entre os alunos e o mercado de trabalho que irá recebê-los. Esse será o nosso objetivo no município. Esperamos que a nossa parceria renda muitos frutos e que faça a diferença na vida da população atiliense”, frisou Viçose.
A estrutura itinerante do Senac-ES, que chega à cidade pela primeira vez, ficará no Centro Cultural e Esportivo “Scarpão” (antigo Parque de Exposição), no bairro Niterói, até o fim de novembro. A unidade funcionará nos períodos da manhã, da tarde e da noite, o que permitirá amplo acesso às qualificações ali ofertadas.
As primeiras aulas da Unidade Móvel de Tecnologia e Gestão aconteceram na terça-feira (20). Na ocasião, foram ministrados os cursos de Informática Básica com Internet para a Maturidade, Noções de Primeiros Socorros e Comunicação Estratégica: Desenvolvendo e Expressando.
Nesta quarta-feira (21), o Senac-ES realiza aulas de Elaboração de Currículo e Comportamento em Entrevista e, também, de Educação Financeira – Saiba como Administrar seus Próprios Gastos, com dicas sobre organização financeira e planejamento de vida para usuários e famílias.
Confira as demais formações disponíveis em Atílio Vivácqua:
Inteligência Artificial na Prática: Primeiros Contatos
- Período: 22/10 – 14h às 17h | 18h às 21h
- Idade mínima: 18 anos
Mídias Criativas com Inteligência Artificial
- Período: 9 a 13/11 – 18h às 22h
- Idade mínima: 15 anos
Inglês Kids 1
- Período: 16 a 19/11 – 13h às 17h | 23 a 26/11 – 13h às 17h
- Idade: 9 a 12 anos
Informática Kids
- Período: 3 a 6/11 – 13h30 às 17h30 | 9 a 12/11 – 8h às 12h
- Idade: 8 a 14 anos
Tecnologias Teens
- Período: 16 a 19/11 – 8h às 12h
- Idade: 12 a 17 anos
Atendimento ao Cliente: A Qualidade nos Serviços Prestados
- Período: 17/11 – 19h às 21h
- Idade mínima: 14 anos
Liderança: Como Gerenciar Pessoas?
- Período: 23 a 24/11 – 18h às 22h
- Idade mínima: 16 anos
Inspira e Respira
- Período: 26/11 – 8h às 12
A Importância do Marketing Digital para o Comércio: Como Acelerar o Seu Negócio
- Período: 18/11 – 18h às 19h | 25/11 – 19h às 21h
- Idade mínima: 14 anos
Comunicação Estratégica: Desenvolvendo e Expressando Conceitos e Ideias
- Período: 19 a 26/11 – 18h às 19h
- Idade mínima: 18 anos
Oratória: Comunicação e Técnicas de Apresentação
- Período: 26/10 a 6/11 – 14h às 19h
- Idade mínima: 16 anos
Visita Guiada – Unidade Móvel de Tecnologia e Gestão
- Período: 23/10 – 14h às 19h | 27/11 – 14h às 19h
- Idade mínima: 14 anos
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