Quina 7142: bilhete de cidade do ES fatura prêmio

A Quina acumulou mais uma vez e pode pagar R$ 37 milhões no próximo sorteio, marcado para esta quinta-feira (15). Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7142, realizado na quarta-feira (14). Uma aposta do Espírito Santo garantiu um prêmio de R$ 7.357,38 ao acertar quatro números.

O bilhete premiado saiu em Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo. O apostador registrou o jogo no estabelecimento Foerst e Januth, identificado como Foerste e Januth Ltda-ME. A aposta simples, feita presencialmente, contou com cinco números.

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O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 05 – 33 – 34 – 48 – 58. Como nenhuma aposta acertou todos os números, o prêmio principal acumulou.

Segundo os dados do concurso, o valor acumulado para o próximo sorteio chegou a R$ 35.339.782,10. Já a estimativa de premiação anunciada para o concurso desta quinta-feira é de R$ 37 milhões.

A Quina acumula R$ 5.594.742,91 para o próximo concurso de final cinco ou especial. O montante reservado para o Sorteio Especial de São João alcançou R$ 42.343.910,66.

Como apostar na Quina?

Para participar da Quina, o jogador deve escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A modalidade oferece prêmios para quem acerta duas, três, quatro ou cinco dezenas.

Os apostadores também podem utilizar a Surpresinha, que permite ao sistema escolher os números automaticamente. A Teimosinha, modalidade que mantém a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

O próximo sorteio acontece nesta quinta-feira (15). Os interessados podem registrar seus jogos nas casas lotéricas credenciadas, também pelos canais oficiais da Caixa.