Quinta-feira será de chuva e mudanças na temperatura em todo o Espírito Santo
Previsão do Incaper indica chuva rápida pela manhã nas regiões Sul e Serrana. Ao longo do dia, as nuvens diminuem e o tempo apresenta melhora.
O Espírito Santo terá uma quinta-feira (15) de calor e possibilidade de chuva em algumas regiões. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as temperaturas podem chegar aos 33°C, mesmo com a presença de nuvens em parte do Estado.
A previsão indica chuva rápida durante a manhã nas regiões Sul e Serrana, especialmente na porção sul do Caparaó. No entanto, a nebulosidade diminui ao longo do dia, favorecendo a abertura de nuvens e períodos de melhoria no tempo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Nas demais regiões capixabas, o sol aparece entre nuvens, sem previsão de chuva significativa. As temperaturas continuam elevadas, mantendo a sensação de calor durante o dia.
As maiores temperaturas estão previstas para as regiões Sul e Noroeste, onde os termômetros podem alcançar os 33°C. Na Grande Vitória, a máxima será de 32°C.
Confira a previsão do tempo por região
- Na Grande Vitória, o sol aparece entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 20°C e 32°C, inclusive na capital.
- Na Região Sul, o dia começa com muitas nuvens e previsão de chuva rápida pela manhã. Ao longo do dia, a nebulosidade diminui. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 18°C e 33°C. Já nas áreas altas, os termômetros ficam entre 17°C e 29°C.
- Na Região Serrana, a previsão também indica muitas nuvens e chuva rápida durante a manhã. O tempo apresenta melhora no decorrer do dia. As temperaturas variam de 19°C a 29°C nas áreas menos elevadas e de 17°C a 28°C nas áreas altas.
- Na Região Norte, o sol aparece entre nuvens, sem previsão de chuva. Os termômetros registram temperaturas entre 19°C e 32°C.
- Na Região Noroeste, o tempo permanece firme, com sol entre algumas nuvens. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 18°C e 33°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros ficam entre 17°C e 29°C.
- Na Região Nordeste, a quinta-feira terá sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 19°C e 31°C.
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