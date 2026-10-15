Quinta-feira será de chuva e mudanças na temperatura em todo o Espírito Santo

O Espírito Santo terá uma quinta-feira (15) de calor e possibilidade de chuva em algumas regiões. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as temperaturas podem chegar aos 33°C, mesmo com a presença de nuvens em parte do Estado.

A previsão indica chuva rápida durante a manhã nas regiões Sul e Serrana, especialmente na porção sul do Caparaó. No entanto, a nebulosidade diminui ao longo do dia, favorecendo a abertura de nuvens e períodos de melhoria no tempo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Nas demais regiões capixabas, o sol aparece entre nuvens, sem previsão de chuva significativa. As temperaturas continuam elevadas, mantendo a sensação de calor durante o dia.

As maiores temperaturas estão previstas para as regiões Sul e Noroeste, onde os termômetros podem alcançar os 33°C. Na Grande Vitória, a máxima será de 32°C.

Confira a previsão do tempo por região